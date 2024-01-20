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Погода на 20 января: в Днепре будет облачно

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 20 января: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Ночной снег утром ослабнет и скоро закончится. Утром температура воздуха -4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +2°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 20 января: 

  • Идет пушистый снег — к хорошему урожаю зерновых.
  • Ясная и холодная погода — к засушливому лету.
  • Солнечно и тепло — будет хорошая погода.

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