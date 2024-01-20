Погода на 20 января: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Ночной снег утром ослабнет и скоро закончится. Утром температура воздуха -4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +2°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 20 января:
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