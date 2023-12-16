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Погода на 16 декабря: в Днепре будет пасмурно и прохладно

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 16 декабря: в Днепре будет пасмурно и прохладно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Без осадков! Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до -1°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 16 декабря: 

  • Если снега мало, то следующий год будет неурожайным.
  • Если снег на талую землю ложится, то будет неурожай.
  • Снегирь под окном чирикает — жди оттепели.
  • Дрова трещат в печке — скоро наступят морозы.
  • Звезды «прыгают» — грядет метель и стужа.

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