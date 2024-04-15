Погода на 15 апреля: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Большая часть дня пройдет без осадков, вечером ожидается дождь с грозой. Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 15 апреля:
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Автор:
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
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