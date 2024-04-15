Погода на 15 апреля: в Днепре ожидается дождь

Захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Большая часть дня пройдет без осадков, вечером ожидается дождь с грозой. Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 15 апреля:

Ясный и солнечный день 15 апреля – к теплому лету.

Журавли потянулись на юг, значит, не бывать году урожайным.

Перелетные птицы стаями слетаются – к хорошей погоде весной.

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