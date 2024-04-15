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Погода на 15 апреля: в Днепре ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 15 апреля: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Большая часть дня пройдет без осадков, вечером ожидается дождь с грозой. Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 5 метров в секунду. 

Народные приметы на 15 апреля: 

  • Ясный и солнечный день 15 апреля – к теплому лету.
  • Журавли потянулись на юг, значит, не бывать году урожайным.
  • Перелетные птицы стаями слетаются – к хорошей погоде весной.

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