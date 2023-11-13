Погода на 13 ноября: в Днепре ожидается переменная облачность

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода порадует нас днем, но ненадолго, в остальное время небо в Днепре будет покрыто облаками. Без осадков! Утром температура воздуха +5°. К обеду столбики термометра будут показывать до +9°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 13 ноября:

сильный ветер в этот день – ждать тепла уже не стоит

мокрый снег в этот день – грядет морозная зима

снег пошел хлопьями 13 ноября – верный знак, что зима будет теплой

Читайте также:

Українська Русский

Автор: