Погода на 13 ноября: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода порадует нас днем, но ненадолго, в остальное время небо в Днепре будет покрыто облаками. Без осадков! Утром температура воздуха +5°. К обеду столбики термометра будут показывать до +9°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 13 ноября:
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