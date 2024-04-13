Погода на 13 апреля: в Днепре будет облачно, но тепло

Новая функция от УЗ: как теперь осуществляется автовыкуп билетов на поезд

В Украине действует закон о финансовом мониторинге. Это значит, что банки в праве заблокировать карту клиента если совершенный им перевод или полученные средства вызывают у финансового учреждения подозрения. Чтобы снять блокировку клиенту понадобится время и ряд документов.