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Погода на 13 апреля: в Днепре будет облачно, но тепло

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 13 апреля: в Днепре будет облачно, но тепло

Согласно прогнозам синоптиков, день будет облачным — утром небо в Днепре покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +12°. До обеда столбики термометра будут показывать до +20°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 13 апреля: 

  • Ясный и солнечный день 13 апреля – к теплому лету.
  • Дым из трубы поднимается ровно вверх – скоро будет тепло.
  • Ветра нет, а сквозь облака виден синий небосвод – к ливню.
  • Перелетные птицы стаями слетаются – к хорошей погоде весной.

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Новости Днепра про Погода на 13 апреля: в Днепре будет облачно, но теплоУкраїнська Новости Днепра про Погода на 13 апреля: в Днепре будет облачно, но теплоРусский

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