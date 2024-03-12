Погода на 12 марта: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Без осадков! Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +6°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.