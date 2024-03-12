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Погода на 12 марта: в Днепре будет облачно

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 12 марта: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Без осадков! Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +6°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 12 марта: 

  • Облака плывут высоко — будет хорошая погода.
  • Если макушка вербы распустилась — будет хороший урожай.
  • Если показались подснежники — можно приступать к пахоте.

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