Погода на 10 октября: в Днепре будет облачно и прохладно

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +4°. К обеду столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 10 октября:
Читайте также:
Автор:
Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!
Захватите с собой зонт!
Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!
Готовьте теплые вещи и зонтики!
По Днепру ударят первые серьезные заморозки.
В Днепре по проспекту Дмитрия Яворницкого предприниматели хотели перекрасить фасад дома в оранжевый цвет.
В Днепропетровской области опубликовали перечень неблагополучных населенных пунктов.
Жуткое убийство произошло в Марганце.
Правоохранители устанавливают обстоятельства покушения на жизнь 83-летней женщины.
В Днепре дали второе дыхание легендарной двухколесной "Украине".
Важная информация!
На вокзалах и в поездах "Укрзалізниці" начали работу первые маршалы железнодорожной безопасности.
В случае нарушения правил дорожного движения водителю в Днепре полиция может выписать штраф. Те, кто не согласен с ним могут его обжаловать в суде или Национальной полиции Украины.
В субботу, 14 октября, ботсад ДНУ отметит свой день рождения.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!