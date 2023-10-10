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Погода на 10 октября: в Днепре будет облачно и прохладно

Сегодня 06:15
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Одевайтесь теплее, друзья!

Новости Днепра про Погода на 10 октября: в Днепре будет облачно и прохладно

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +4°. К обеду столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 10 октября: 

  • Если пчелы плотно залепляют леток, то стоит ждать холодную зиму.
  • Если шишек на елях и соснах немного, то зима не будет суровой.
  • Ранний листопад – к хорошей осени и теплой зиме, поздний– к суровой и продолжительной зиме.
  • Облака плывут в направлении с юга на север – погода будет пасмурной, и наоборот.

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