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  • Поезд из Днепра одно из самых популярных летних направлений: куда ездили чаще всего

Поезд из Днепра одно из самых популярных летних направлений: куда ездили чаще всего

Сегодня 18:40
просмотров

Этим летом 6,7 миллиона человек проехались Укрзализныцей по Украине.

Новости Днепра про Поезд из Днепра одно из самых популярных летних направлений: куда ездили чаще всего

И это только влечениями внутреннего сообщения. Об этом сообщили в Укрзализныце.

Состав Днепр – Львов стал одним из самых популярных «курортных» маршрутов этим летом.

По информации УЗ, наиболее популярными направлениями были:

Киев — Львов,
Харьков — Львов,
Днепр — Львов,
Киев — Одесса,
Киев — Славское,
Киев – Ворохта.

Спрос имели все поезда к горам — Яремче, Татаров-Буковель, Ворохта, Ясиня, Рахов, Славское — по всем направлениям.

Напомним, ранее мы сообщали, что отменят рейсы на поезд, курсирующий через Днепр в Польшу, а также о том, что женские купе в поезде из Днепра пользуются бешеным спросом.

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