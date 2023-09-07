Поезд из Днепра одно из самых популярных летних направлений: куда ездили чаще всего

И это только влечениями внутреннего сообщения. Об этом сообщили в Укрзализныце.
Состав Днепр – Львов стал одним из самых популярных «курортных» маршрутов этим летом.
По информации УЗ, наиболее популярными направлениями были:
Киев — Львов,
Харьков — Львов,
Днепр — Львов,
Киев — Одесса,
Киев — Славское,
Киев – Ворохта.
Спрос имели все поезда к горам — Яремче, Татаров-Буковель, Ворохта, Ясиня, Рахов, Славское — по всем направлениям.
Напомним, ранее мы сообщали, что отменят рейсы на поезд, курсирующий через Днепр в Польшу, а также о том, что женские купе в поезде из Днепра пользуются бешеным спросом.
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