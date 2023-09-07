Поезд из Днепра одно из самых популярных летних направлений: куда ездили чаще всего

Этим летом 6,7 миллиона человек проехались Укрзализныцей по Украине.

И это только влечениями внутреннего сообщения. Об этом сообщили в Укрзализныце.

Состав Днепр – Львов стал одним из самых популярных «курортных» маршрутов этим летом.

По информации УЗ, наиболее популярными направлениями были:

Киев — Львов,

Харьков — Львов,

Днепр — Львов,

Киев — Одесса,

Киев — Славское,

Киев – Ворохта.

Спрос имели все поезда к горам — Яремче, Татаров-Буковель, Ворохта, Ясиня, Рахов, Славское — по всем направлениям.

Напомним, ранее мы сообщали, что отменят рейсы на поезд, курсирующий через Днепр в Польшу, а также о том, что женские купе в поезде из Днепра пользуются бешеным спросом.