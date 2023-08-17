Скасують рейси на потяг, який курсує через Дніпро до Польщі: коли та навіщо

Тимчасово не курсуватиме потяг за популярним маршрутом з Дніпра до Польщі.

З Дніпра до Перемишля у вересні тимчасово не курсуватимуть поїзди. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Польська залізниця з вересня розпочинає заплановані ремонти інфраструктури у Перемишлі. Щоп’ятниці та щосуботи протягом «місяця ремонтів» у Польщі (7-8, 14-15, 21-22 вересня) поїзди №31/32 Запоріжжя — Перемишль не курсуватимуть.

На ці дати збережеться курсування лише двох поїздів Інтерсіті+: діючого №705/706 Київ — Перемишль та нового №707/708 Київ — Перемишль.

Зауважимо, що Дніпро з Перемишлем сполучили минулого року і цей рейс став досить популярним серед пасажирів, адже це прямий безпересадний маршрут.

Нагадаємо, поблизу Дніпра помітили український аналог “магічної” Платформи 9 3/4.

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