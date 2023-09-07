Потяг із Дніпра один із найбільш популярних літніх напрямків: куди їздили найчастіше

Цього літа 6,7 мільйонів людей проїхалися Укрзалізницею по Україні.

І це тільки потягами внутрішнього сполучення. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Потяг сполученням Дніпро – Львів став одним із найбільш популярних “курортних” маршрутів цього літа.

За інформацією УЗ, найбільш популярними напрямками були такі:

Київ — Львів,

Харків — Львів,

Дніпро — Львів,

Київ — Одеса,

Київ — Славсько,

Київ — Ворохта.

Попит мали всі поїзди до гір — Яремче, Татарів-Буковель, Ворохта, Ясіня, Рахів, Славсько — з усіх напрямків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що скасують рейси на потяг, який курсує через Дніпро до Польщі, а також про те, що жіночі купе у потязі із Дніпра мають шалений попит.

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