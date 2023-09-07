Потяг із Дніпра один із найбільш популярних літніх напрямків: куди їздили найчастіше

Потяг сполученням Дніпро – Львів став одним із найбільш популярних “курортних” маршрутів цього літа.
За інформацією УЗ, найбільш популярними напрямками були такі:
Попит мали всі поїзди до гір — Яремче, Татарів-Буковель, Ворохта, Ясіня, Рахів, Славсько — з усіх напрямків.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що скасують рейси на потяг, який курсує через Дніпро до Польщі, а також про те, що жіночі купе у потязі із Дніпра мають шалений попит.
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