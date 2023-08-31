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  • Подрядчики мэрии Белоусова придумали схему по созданию образа «опытных» компаний

Подрядчики мэрии Белоусова придумали схему по созданию образа «опытных» компаний

Сегодня 17:35
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Предприниматели «заказывают» друг у друга различные работы, чтобы участвовать в многомиллионных тендерах бюджетных организаций.

Новости Днепра про Подрядчики мэрии Белоусова придумали схему по созданию образа «опытных» компаний

Когда возникает необходимость провести ремонт в собственной квартире, мы тщательно выбираем мастеров. Поиск электриков, маляров, монтажников, сварщиков и других специалистов, часто занимает много времени. Мы изучаем ценовые предложения, читаем отзывы о мастерах в интернете, тщательно рассматриваем фото их работ, просим знакомых дать рекомендации. Мало кто согласится доверить ремонт своей квартиры человеку, который не особо разбирается, как именно делать этот самый ремонт.

Когда речь идет о проведении ремонтов за бюджетные деньги, заказчик должен подбирать специалистов не менее тщательно. Это прописано в Законе Украины «О публичных закупках». Среди прочего, Закон обязывает заказчика требовать у подрядчиков наличие документально подтвержденного опыта выполнения аналогичного договора по предмету закупки. Если, например, компания участвует в тендере по строительству новой школы или детского сада, она должна уметь строить и иметь на своем счету хотя бы одно построенное с нуля здание.

Часто, на практике, деньги из бюджета достаются подрядчикам, которые имеют необходимый заказчику опыт исключительно на бумаге. К чему это приводит? К низкому качеству выполненных работ.

Мониторя тендеры различных коммунальных предприятий, управлений и департаментов, мы обратили внимание на одну любопытную особенность, объединяющую нескольких подрядчиков, не первый год получающих миллионы от горсовета Каменского. Казалось бы, компанию только-только зарегистрировали, опыта предприниматель набраться еще не успел, но уже оказался в фаворитах мэрии Белоусова.

Оксана Букка из Каменского зарегистрировалась как ФЛП в январе 2023 года.

Новости Днепра про Подрядчики мэрии Белоусова придумали схему по созданию образа «опытных» компаний

За 7 месяцев Букка, согласно данным аналитической платформы Сlarity Рroject, получила подрядов на общую сумму более 7,5 миллионов гривен. Один только департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства Каменского горсовета заключил с Оксаной Буккой 30 договоров на общую сумму 5,7 миллионов гривен. Предприниматель выполняла текущие ремонты инженерных сетей теплоснабжения в многоквартирных домах Каменского.

Новости Днепра про Подрядчики мэрии Белоусова придумали схему по созданию образа «опытных» компаний

Googlе про Оксану Букку ничего не знает. Свои услуги предприниматель не рекламирует. Большинство договоров с Буккой были заключены без проведения тендера. То есть заказчик самостоятельно искал предпринимателя, который выполнит работы. Как заказчики умудрились отыскать именно Букку, которая не рекламирует свою деятельность – вопрос сложный.

29 мая исполнительный комитет Лиховского сельского совета Каменского района Днепропетровской области провел тендер. В Лиховке решили отремонтировать местный ЦНАП.

В торгах принимали участие ООО «Градостроение Украины» и ФЛП Букка Оксана Николаевна. Среди огромного количества документов, Букка предоставила справку о наличие аналогичного договора. Если верить этому документу, то Букка выполняла кровельные и другие строительные работы для ФЛП Старостин Степан Владимирович. Общая сумма договора составила без малого 100 тысяч гривен.

Новости Днепра про Подрядчики мэрии Белоусова придумали схему по созданию образа «опытных» компаний

Адрес ремонтируемого помещения в договоре, как ни странно, не указан. Соответственно, проверить выполнялись ли работы на самом деле или же ремонт провели исключительно на бумаге, невозможно. Вполне возможно, что никакого ремонта и не было. Ремонта не было, а опыт у предпринимателя появился.

К слову, Степан Стростин был любимым подрядчиком различных коммунальных предприятий и департаментов мэрии Белоусова на протяжении нескольких лет. В июне текущего года ФЛП было ликвидировано. Любила мэрия предпринимателя неспроста. С конца 2020 по 2022 годы Старостин возглавлял КП «Теплосети» Каменского городского совета.

Вадим Чухно из Каменского зарегистрировался как ФЛП 25 мая 2022 года.

Новости Днепра про Подрядчики мэрии Белоусова придумали схему по созданию образа «опытных» компаний

Участвуя в тендере департамента ЖКХ и строительства Каменского городского совета, Чухно предоставил справку о наличии опыта выполнения аналогичных договоров. В договоре указано, что он выполнял работы для ФЛП Карпов Владимир Сергеевич. Чухно вроде как утилизировал 357 тонн мусора, за что должен был получить от Карпова 500 тысяч гривен. Любопытный нюанс – договор между ФЛП был заключен 5 мая 2022 года. То есть за 20 дней до того, как Карпов стал этим самым ФЛП!

Новости Днепра про Подрядчики мэрии Белоусова придумали схему по созданию образа «опытных» компаний

Каменчанин Коваленко Сергей зарегистрировался как ФЛП 9 мая 2022 года.

Новости Днепра про Подрядчики мэрии Белоусова придумали схему по созданию образа «опытных» компаний

Пока еще он не успел стать фаворитом мэрии Каменского. На один из тендеров предприниматель подал справку о наличие опыта выполнения аналогичного договора. Договор с Коваленко заключило ООО «Мерас». Аккурат через два дня после регистрации ФЛП. Неслыханное везение.

Новости Днепра про Подрядчики мэрии Белоусова придумали схему по созданию образа «опытных» компаний

Учредителем компании «Мерас» выступила каменчанка Арусяк Овсепян. Летом 2022 года она вышла из состава учредителей. Овсепян зарегистрирована как ФЛП. Предприниматель – фаворит многих медучреждений Каменского.

Выполнялись ли работы, указанные в договорах, которые подрядчики заключали друг с другом на самом деле или же проводились только на бумаге для создания видимости «опытных» компаний – вопрос.

Автор: Юлия Александрова.

Напомним, ранее мы писали, что в Каменском коммунальщики мэрии Белоусова отдали подряд на 2 млн компании своего коллеги.

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Новости Днепра про Подрядчики мэрии Белоусова придумали схему по созданию образа «опытных» компанийУкраїнська Новости Днепра про Подрядчики мэрии Белоусова придумали схему по созданию образа «опытных» компанийРусский

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