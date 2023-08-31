Підрядники мерії Білоусова придумали схему створення образу «досвідчених» компаній

Підприємці «замовляють» один в одного різні роботи, щоб брати участь у багатомільйонних тендерах бюджетних організацій.

Коли виникає потреба провести ремонт у власній квартирі, ми ретельно обираємо майстрів. Пошук електриків, малярів, монтажників, зварювальників та інших фахівців часто займає багато часу. Ми вивчаємо цінові пропозиції, читаємо відгуки про майстрів в інтернеті, ретельно розглядаємо фото їхніх робіт, просимо знайомих надати рекомендації. Мало хто погодиться довірити ремонт своєї квартири людині, яка не особливо розуміється, як саме робити цей ремонт.

Коли йдеться про проведення ремонтів за бюджетні гроші, замовник має підбирати спеціалістів не менш ретельно. Це прописано у Законі України «Про публічні закупівлі». Серед іншого, Закон зобов’язує замовника вимагати у підрядників наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору щодо закупівлі. Якщо, наприклад, компанія бере участь у тендері з будівництва нової школи чи дитячого садка, вона повинна вміти будувати і мати на своєму рахунку хоча б одну збудовану з нуля будівлю.

Часто на практиці гроші з бюджету дістаються підрядникам, які мають необхідний замовнику досвід виключно на папері. До чого це призводить? До низької якості виконаних робіт.

Моніторячи тендери різних комунальних підприємств, управлінь та департаментів, ми звернули увагу на одну цікаву особливість, що об’єднує кількох підрядників, які не перший рік отримують мільйони від міськради Кам’янського. Здавалося б, компанію тільки-но зареєстрували, досвіду підприємець набратися ще не встиг, але вже опинився у фаворитах мерії Білоусова.

Оксана Букка з Кам’янського зареєструвалася як ФОП у січні 2023 року.

За 7 місяців Букка, згідно з даними аналітичної платформи Сlarity Рroject, отримала підрядів на загальну суму понад 7,5 млн гривень. Один лише департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам’янської міськради уклав із Оксаною Буккою 30 договорів на загальну суму 5,7 млн гривень. Підприємець виконувала поточні ремонти інженерних мереж теплопостачання у багатоквартирних будинках Кам’янського.

Googlе про Оксану Букку нічого не знає. Свої послуги підприємець не рекламує. Більшість договорів із Буккою було укладено без проведення тендеру. Тобто замовник самостійно шукав підприємця, який виконає роботи. Як замовники примудрилися відшукати саме Букку, яка не рекламує свою діяльность – питання складне.

29 травня виконавчий комітет Лихівської сільської ради Кам’янського району на Дніпропетровщині провів тендер. У Лихівці вирішили відремонтувати місцевий ЦНАП.

У торгах брали участь ТОВ «Містобудування України» та ФОП Букка Оксана Миколаївна. Серед величезної кількості документів Букка надала довідку про наявність аналогічного договору. Якщо вірити цьому документу, Букка виконувала покрівельні та інші будівельні роботи для ФОП Старостін Степан Володимирович. Загальна сума договору склала майже 100 тисяч гривень.

Адреса приміщення, яке ремонтувалося, в договорі, як не дивно, не вказана. Відповідно, перевірити чи виконувались роботи насправді чи ремонт провели виключно на папері, неможливо. Цілком можливо, що жодного ремонту не було. Ремонту не було, а досвід у підприємця з’явився.

До речі, Степан Старостін був улюбленим підрядником різних комунальних підприємств та департаментів мерії Білоусова протягом кількох років. У червні поточного року ФОП було ліквідовано. Любила мерія підприємця недарма. З кінця 2020 до 2022 року Старостін очолював КП «Тепломережі» Кам’янської міської ради.

Вадим Чухно із Кам’янського зареєструвався як ФОП 25 травня 2022 року.

Беручи участь у тендері департаменту ЖКГ та будівництва Кам’янської міської ради, Чухно надав довідку про наявність досвіду виконання аналогічних договорів. У договорі зазначено, що він виконував роботи для ФОП Карпов Володимир Сергійович. Чухно начебто утилізував 357 тонн сміття, за що мав отримати від Карпова 500 тисяч гривень. Цікавий нюанс – договір між ФОП було укладено 5 травня 2022 року. Тобто за 20 днів до того, як Карпов став цим ФОП!

Кам’янчанин Коваленко Сергій зареєструвався як ФОП 9 травня 2022 року.

Поки що він не встиг стати фаворитом мерії Каменського. На один із тендерів підприємець подав довідку про наявність досвіду виконання аналогічного договору. Договір із Коваленком уклало ТОВ «Мерас». Саме через два дні після реєстрації ФОП. Нечуване везіння.

Засновником компанії “Мерас” виступила кам’янчанка Арусяк Овсепян. Влітку 2022 року вона вийшла зі складу засновників. Овсепян зареєстрована як ФОП. Підприємець – лідер багатьох медустанов Кам’янського.

Чи виконувалися роботи, зазначені в договорах, які підрядники укладали один з одним насправді або ж проводилися тільки на папері для створення видимості «досвідчених» компаній – питання.

Автор: Юлія Олександрова.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському комунальники мерії Білоусова віддали підряд на 2 млн компанії свого колеги.

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