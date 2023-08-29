В Каменском коммунальщики мэрии Белоусова отдали подряд на 2 млн компании своего коллеги

Фирма из Каменского отремонтирует приют для животных, за что получит 2 миллиона гривен из бюджета.

9 августа КП «Приют для животных» КМР заключило договор с ООО «Градостроение Украины», согласно которому подрядчик проведет текущий ремонт в помещении приюта на улице Широкой, 92. Закончить работы компания должна до конца текущего года.

Конкурентом «Градостроение Украины» на торгах выступило ООО «Афинацентр», несколько лет назад перекочевавшее из Днепра в Каменское. Предложение компании «Градостроение Украины» оказалось более чем на полмиллиона дешевле предложения конкурента. Оно составило 2 миллиона гривен.

«Градостроение Украины» имеет довольно любопытную биографию. Согласно данным youcontrol, ООО зарегистрировали в 2019 году. И практически сразу же компания начала получать щедрые подряды от коммунальных предприятий Каменского городского совета.

Также, практически сразу же компания начала менять адреса регистрации, телефоны, а также перетасовывать состав учредителей.

Изначально компания была зарегистрирована в Киеве на бульваре Тараса Шевченко, 60. Через полгода ООО «переезжает» в переулок Тбилисский, 4. А недавно компания снова сменила адрес регистрации. Сейчас ООО якобы находится в Запорожье. При этом нынешний учредитель ООО — Светлана Кирильченко – жительница Каменского. А первоначальный учредитель компании Сергей Прозор – прописан в Черкасской области.

В сентябре 2019 года учредителем компании становится житель Каменского Максим Билозор, а в 2020 году – каменчанин Сергей Чухно. После того как компания перешла к Чухно, она и стала получать многомиллионные подряды от различных коммунальных предприятий Каменского горсовета. Объясняется это легко – Сергей Чухно имеет непосредственное отношение к мэрии Каменского.

Как сообщает «368.media», до 2020 года Чухно был начальником газового хозяйства КП «Теплосеть» Каменского горсовета. Случайные люди на таких должностях не оказываются. Что касается Билозора, то он тоже не посторонний для тамошней мэрии человек. В 2021 году ГС «Центр финансовых расследований» сообщало, что Билозор является супругом одной из сотрудниц «Теплосети».

Из состава учредителей Сергей Чухно вышел, когда стал директором КП «Мостдорсервис» Каменского горсовета. В 2022 году Чухно руководил КП «Городской спецкомбинат» КМР.

Согласно данным youcontrol, Чухно и сейчас руководит КП «Мостдорсервис». Эта же информация есть на официальном сайте мэрии Каменского. Таким образом, сотрудники КП «Приют для животных» отдали подряд компании, имеющей непосредственное отношение к их коллеге. Ведь часто бывает, что выход из состава учредителей – всего лишь формальность, позволяющая с «чистой совестью» перед законом получать подряды от своих коллег, родственников и друзей.

Остается надеяться, что ремонт в приюте для животных будет сделан более-менее качественно, а не так, что через год его придется переделывать. Что частенько случается, когда ремонты за бюджетные деньги делают «свои люди».

Автор: Александра Наумова.

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