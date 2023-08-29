Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Каменском коммунальщики мэрии Белоусова отдали подряд на 2 млн компании своего коллеги

В Каменском коммунальщики мэрии Белоусова отдали подряд на 2 млн компании своего коллеги

Сегодня 10:00
просмотров

Фирма из Каменского отремонтирует приют для животных, за что получит 2 миллиона гривен из бюджета.

Новости Днепра про В Каменском коммунальщики мэрии Белоусова отдали подряд на 2 млн компании своего коллеги

9 августа КП «Приют для животных» КМР заключило договор с ООО «Градостроение Украины», согласно которому подрядчик проведет текущий ремонт в помещении приюта на улице Широкой, 92. Закончить работы компания должна до конца текущего года.

Новости Днепра про В Каменском коммунальщики мэрии Белоусова отдали подряд на 2 млн компании своего коллеги

Конкурентом «Градостроение Украины» на торгах выступило ООО «Афинацентр», несколько лет назад перекочевавшее из Днепра в Каменское. Предложение компании «Градостроение Украины» оказалось более чем на полмиллиона дешевле предложения конкурента. Оно составило 2 миллиона гривен.

«Градостроение Украины» имеет довольно любопытную биографию. Согласно данным youcontrol, ООО зарегистрировали в 2019 году. И практически сразу же компания начала получать щедрые подряды от коммунальных предприятий Каменского городского совета.

Также, практически сразу же компания начала менять адреса регистрации, телефоны, а также перетасовывать состав учредителей.

Изначально компания была зарегистрирована в Киеве на бульваре Тараса Шевченко, 60. Через полгода ООО «переезжает» в переулок Тбилисский, 4. А недавно компания снова сменила адрес регистрации. Сейчас ООО якобы находится в Запорожье. При этом нынешний учредитель ООО — Светлана Кирильченко – жительница Каменского. А первоначальный учредитель компании Сергей Прозор – прописан в Черкасской области.

В сентябре 2019 года учредителем компании становится житель Каменского Максим Билозор, а в 2020 году – каменчанин Сергей Чухно. После того как компания перешла к Чухно, она и стала получать многомиллионные подряды от различных коммунальных предприятий Каменского горсовета. Объясняется это легко – Сергей Чухно имеет непосредственное отношение к мэрии Каменского.

Как сообщает «368.media», до 2020 года Чухно был начальником газового хозяйства КП «Теплосеть» Каменского горсовета. Случайные люди на таких должностях не оказываются. Что касается Билозора, то он тоже не посторонний для тамошней мэрии человек. В 2021 году ГС «Центр финансовых расследований» сообщало, что Билозор является супругом одной из сотрудниц «Теплосети».

Из состава учредителей Сергей Чухно вышел, когда стал директором КП «Мостдорсервис» Каменского горсовета. В 2022 году Чухно руководил КП «Городской спецкомбинат» КМР.

Согласно данным youcontrol, Чухно и сейчас руководит КП «Мостдорсервис». Эта же информация есть на официальном сайте мэрии Каменского. Таким образом, сотрудники КП «Приют для животных» отдали подряд компании, имеющей непосредственное отношение к их коллеге. Ведь часто бывает, что выход из состава учредителей – всего лишь формальность, позволяющая с «чистой совестью» перед законом получать подряды от своих коллег, родственников и друзей.

Остается надеяться, что ремонт в приюте для животных будет сделан более-менее качественно, а не так, что через год его придется переделывать. Что частенько случается, когда ремонты за бюджетные деньги делают «свои люди».

Автор: Александра Наумова.

Читайте также:

Новости Днепра про В Каменском коммунальщики мэрии Белоусова отдали подряд на 2 млн компании своего коллегиУкраїнська Новости Днепра про В Каменском коммунальщики мэрии Белоусова отдали подряд на 2 млн компании своего коллегиРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Кривом Роге прилавок убил мужчину
Новости Днепра
Сегодня 08:32
В Кривом Роге прилавок убил мужчину

Отмечается, что погибший был пьян.

В Днепре возле сквера Прибрежного заметили водолазов: что известно
Новости Днепра
Вчера 17:36
В Днепре возле сквера Прибрежного заметили водолазов: что известно

Поиск продолжается.

В Днепре и области резко возросло количество больных кишечными инфекциями
Новости Днепра
Вчера 17:22
В Днепре и области резко возросло количество больных кишечными инфекциями

В Днепре и области возросло количество больных кишечными инфекциями.

Стало известно, каким будет конец лета в Днепре: ужарит почти до +40
Новости Днепра
Вчера 16:45
Стало известно, каким будет конец лета в Днепре: ужарит почти до +40

Аномальная жара еще задержится в Украине, в частности, в Днепре.

Последние новости

В Кривом Роге прилавок убил мужчину
В Кривом Роге прилавок убил мужчину

Отмечается, что погибший был пьян.

Сегодня 08:32
8
просмотров
Убила одним ударом: в Днепре женщина зарезала сожителя
Убила одним ударом: в Днепре женщина зарезала сожителя

Женщине грозит наказание в виде до 15 лет лишения свободы.

Сегодня 08:00
8
просмотров
До 17 тысяч гривен: в Днепре могут начать штрафовать за дрифт
До 17 тысяч гривен: в Днепре могут начать штрафовать за дрифт

На улицах Днепра много "гонщиков", которые любят дрифт.

Сегодня 07:15
6
просмотров
Заряжайте все: в Днепре сегодня будут выключать свет на 12 часов
Заряжайте все: в Днепре сегодня будут выключать свет на 12 часов

Подготовьтесь!

Сегодня 06:45
11
просмотров
Погода на 29 августа: в Днепре ожидается жаркий день
Погода на 29 августа: в Днепре ожидается жаркий день

Парасолька сьогодні не знадобиться!

Сегодня 06:15
3
просмотров
В Польше нашли 85-летнего дедушку из Днепра, который имеет проблемы с памятью
В Польше нашли 85-летнего дедушку из Днепра, который имеет проблемы с памятью

В Польше ищут родственников потерявшегося 85-летнего дедушки.

Вчера 21:57
10
просмотров
Стало известно, чем вызвана вонь, которую чувствуют жители Днепра
Стало известно, чем вызвана вонь, которую чувствуют жители Днепра

В Днепре выяснили, почему жители чувствовали неприятную промышленную вонь.

Вчера 21:28
97
просмотров
У Зеленского ответили, объявят ли тотальную мобилизацию
У Зеленского ответили, объявят ли тотальную мобилизацию

Не так давно Владимир Зеленский рассказал, что военное руководство хотело усилить темпы мобилизации.

Вчера 20:50
12
просмотров
Стало известно, что с человеком, которого вытащили из реки в сквере Прибережном в Днепре
Стало известно, что с человеком, которого вытащили из реки в сквере Прибережном в Днепре

Вечером 28 августа в сквере Прибережном заметили водолазов.

Вчера 20:10
17
просмотров
Днепр вошел в ТОП-20 самых криминальных городов Европы
Днепр вошел в ТОП-20 самых криминальных городов Европы

Днепр довольно опасное место. По крайней мере, по мнению людей, готовивших этот рейтинг.

Вчера 19:30
53
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх