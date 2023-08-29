У Кам’янському комунальники мерії Білоусова віддали підряд на 2 млн компанії свого колеги

Фірма з Кам'янського відремонтує притулок для тварин, за що отримає 2 мільйони гривень із бюджету.

9 серпня КП «Притулок для тварин» КМР уклало договір із ТОВ «Містобудування України», згідно з яким підрядник проведе поточний ремонт у приміщенні притулку на вулиці Широкій, 92. Закінчити роботи компанія має до кінця поточного року.

Конкурентом «Містобудування України» на торгах виступило ТОВ «Афінацентр», яке кілька років тому перекочувало з Дніпра до Кам’янського. Пропозиція компанії «Містобудування України» виявилася більш ніж на півмільйона дешевшою за пропозицію конкурента. Вона становила 2 мільйони гривень.

«Містобудування України» має досить цікаву біографію. Згідно з даними youcontrol, ТОВ зареєстрували 2019 року. І практично відразу компанія почала отримувати щедрі підряди від комунальних підприємств Кам’янської міської ради.

Також практично відразу ж компанія почала змінювати адреси реєстрації, телефони, а також перетасовувати склад засновників.

Спочатку компанія була зареєстрована у Києві на бульварі Тараса Шевченка, 60. Через півроку ТОВ «переїжджає» у провулок Тбіліський, 4. А нещодавно компанія знову змінила адресу реєстрації. Зараз ТОВ нібито знаходиться у Запоріжжі. При цьому нинішній засновник ТОВ – Світлана Кирильченко – мешканка Кам’янського. А початковий засновник компанії Сергій Прозор – прописаний на Черкащині.

У вересні 2019 року засновником компанії стає мешканець Кам’янського Максим Білозор, а 2020 року – кам’янчанин Сергій Чухно. Після того, як компанія перейшла до Чухна, вона і почала отримувати багатомільйонні підряди від різних комунальних підприємств Кам’янської міськради. Пояснюється це легко – Сергій Чухно має безпосереднє відношення до мерії Кам’янського.

Як повідомляє «368.media», до 2020 року Чухно був начальником газового господарства КП «Тепломережа» Кам’янської міськради. Випадкові люди на таких посадах не з’являються. Щодо Білозора, то він теж не стороння для тамтешньої мерії людина. 2021 року ГС «Центр фінансових розслідувань» повідомляло, що Білозор є чоловіком однієї зі співробітниць «Тепломережі».

Зі складу засновників Сергій Чухно вийшов, коли став директором КП «Мостдорсервіс» Кам’янської міськради. 2022 року Чухно керував КП «Міський спецкомбінат» КМР.

За даними youcontrol, Чухно і зараз керує КП «Мостдорсервіс». Ця сама інформація є на офіційному сайті мерії Кам’янського. Таким чином, співробітники КП «Притулок для тварин» віддали підряд компанії, яка має безпосереднє відношення до їхнього колеги. Адже часто буває, що вихід зі складу засновників – лише формальність, що дозволяє з «чистою совістю» перед законом отримувати підряди від своїх колег, родичів та друзів.

Залишається сподіватися, що ремонт у притулку для тварин буде зроблено більш-менш якісно, а не так, що за рік його доведеться переробляти. Що часто трапляється, коли ремонти за бюджетні гроші роблять «свої люди».

Автор: Олександра Наумова.

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