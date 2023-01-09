Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

По всей Украине сегодня было жарко: как прошел день на Днепропетровщине

Сегодня 22:00
просмотров

Сегодня, 9 января, день в Днепропетровской области прошел без вражеских обстрелов.

Новости Днепра про По всей Украине сегодня было жарко: как прошел день на Днепропетровщине

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в своем telegram-канале.
 
Напомним, ночью россияне дважды обстреляли район из тяжелой артиллерии.
 
Однако не следует игнорировать тревоги. Перемога уже близко!

Читайте также:

Новости Днепра про По всей Украине сегодня было жарко: как прошел день на ДнепропетровщинеУкраїнська Новости Днепра про По всей Украине сегодня было жарко: как прошел день на ДнепропетровщинеРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    10 известных памятников, которые убрали с улиц Днепра с 2014 года
    Новости Днепра
    Сегодня 18:55
    10 известных памятников, которые убрали с улиц Днепра с 2014 года

    В этом году с улиц Днепра уже исчезли три памятника.…

    Привет из 90-х: как выглядят голубятни Днепра сейчас (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:43
    Привет из 90-х: как выглядят голубятни Днепра сейчас (ФОТО)

    До середины 1990-х годов жители городов, в том числе и…

    60 тыс грн в месяц: каким водителям в Днепре больше всего платят
    Новости Днепра
    Сегодня 12:46
    60 тыс грн в месяц: каким водителям в Днепре больше всего платят

    Работа водителем одна из самых востребованных вакансий не только в…

    Пушкина — в музей, Ломоносова — политехнике: Филатов рассказал, что ждет демонтированные памятники Днепра
    Новости Днепра
    07.01.2023 18:17
    Пушкина — в музей, Ломоносова — политехнике: Филатов рассказал, что ждет демонтированные памятники Днепра

    Мэр Днепра Борис Филатов рассказал жителям, какая судьба ждет "декоммунизированные"…

    Последние новости

    ВСУ атаковали позиции вражеских ЗРК, а оккупанты несут потери под Лисичанском, — Генштаб
    ВСУ атаковали позиции вражеских ЗРК, а оккупанты несут потери под Лисичанском, — Генштаб

    Украинские военные нанесли три удара по позициям вражеских ЗРК. В то же время оккупанты несут значительные потери в Луганской области, а именно под Лисичанском.

    Сегодня 21:15
    просмотров
    В России умер разработчик «Калибров», которым обстреливают города Украины
    В России умер разработчик «Калибров», которым обстреливают города Украины

    Разработчик ракетных комплексов "Калибр", которыми обстреливают Украину, Павел Камнев скончался на 86-м году жизни.

    Сегодня 20:30
    просмотров
    Жители Днепра смогут готовить еду в школах во время блэкаута
    Жители Днепра смогут готовить еду в школах во время блэкаута

    Жители многоэтажек Днепра с электроплитами смогут готовить еду в школах во время блэкаута.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    Пошел платить за коммуналку и пропал: в Новомосковске более 2 недель разыскивают подростка
    Пошел платить за коммуналку и пропал: в Новомосковске более 2 недель разыскивают подростка

    Полиция Новомосковска разыскивает 14-летнего Максима Беспалько. Парень пошел платить за коммунальные услуги и не вернулся. На связь не выходит.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    10 известных памятников, которые убрали с улиц Днепра с 2014 года
    10 известных памятников, которые убрали с улиц Днепра с 2014 года

    В этом году с улиц Днепра уже исчезли три памятника. Чуть больше был демонтировано в декабре 2022 года. Большая часть людей, в честь которых были установлены монументы в нашем городе не имела к Днепру никакого отношения. Журналисты dnepr.info собрали подборку…

    Сегодня 18:55
    просмотров
    В Украине лук подорожал в 3,4 раза: сколько стоит килограмм в Днепре
    В Украине лук подорожал в 3,4 раза: сколько стоит килограмм в Днепре

    В Украине после новогодних праздников подорожал лук. Рост цен спровоцировал повышенный спрос на овощ оптовых и розничных покупателей. При этом большая часть производителей оставила качественный лук в хранилищах, чтобы позже продать его по более высокой цене.

    Сегодня 18:45
    0
    просмотров
    В Днепре и области объявили желтый уровень опасности: что произошло
    В Днепре и области объявили желтый уровень опасности: что произошло

    Берегите себя!

    Сегодня 18:14
    0
    просмотров
    В Днепре мужчина украл в магазине духи и пытался убежать
    В Днепре мужчина украл в магазине духи и пытался убежать

    Вечером 7 января во время патрулирования правоохранители заметили убегающего мужчину и бегущую за ним женщину, которая звала на помощь.

    Сегодня 17:37
    1
    просмотров
    Жители Днепра, у которых дома электроплиты, смогут готовить в школах
    Жители Днепра, у которых дома электроплиты, смогут готовить в школах

    Жители многоэтажек, не подключенных к газу, смогут готовить еду в пунктах несокрушимости в школах.

    Сегодня 17:18
    просмотров
    Еще 100 миллионов лет назад ничего не было: как выглядел Днепр во времена динозавров
    Еще 100 миллионов лет назад ничего не было: как выглядел Днепр во времена динозавров

    Ученые создали интерактивный глобус Земли, на котором можно посмотреть, что было на месте Днепра в древности.

    Сегодня 16:40
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх