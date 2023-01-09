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По всій Україні сьогодні було спекотно: як пройшов день на Дніпропетровщині

Сьогодні 22:00
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Сьогодні, 9 січня, день у Дніпропетровській область пройшов без ворожих обстрілів.

Новости Днепра про По всій Україні сьогодні було спекотно: як пройшов день на Дніпропетровщині

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у своєму telegram-каналі.

Нагадуємо, вночі росіяни двічі обстріляли район з важкої артилерії.

Проте не варто ігнорувати тривоги. Будьте чемними, Перемога вже скоро!

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Новости Днепра про По всій Україні сьогодні було спекотно: як пройшов день на ДніпропетровщиніУкраїнська Новости Днепра про По всій Україні сьогодні було спекотно: як пройшов день на ДніпропетровщиніРусский

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