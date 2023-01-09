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Искали с 6 января: в Павлограде пропавшего 61-летнего мужчину нашли мертвым

Сегодня 10:58
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Вчера мы писали, что на Днепропетровщине разыскивают 61-летнего Александра Коростелева.

Новости Днепра про Искали с 6 января: в Павлограде пропавшего 61-летнего мужчину нашли мертвым

6 января мужчина ушел из дома в Павлограде и не вернулся. Его объявили в розыск.

К сожалению, стало известно, что его нашли мертвым.

Об этом сообщает Павлоградский поисково-спасательный кинологический отряд «Антарес».

Поиски продолжались несколько дней. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах умер мужчина.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре разыскивают 40-летнего мужчину.

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Новости Днепра про Искали с 6 января: в Павлограде пропавшего 61-летнего мужчину нашли мертвымУкраїнська Новости Днепра про Искали с 6 января: в Павлограде пропавшего 61-летнего мужчину нашли мертвымРусский

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