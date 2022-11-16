По улицам Кривого Рога ходят сбежавшие из Херсона военные РФ: полиция опровергла фейк

Полиция опровергла фейк о российских военных в Кривом Роге

Недавно в соцсетях начали распространять информацию о том, что в Кривом Роге якобы заметили сбежавших из Херсона российских военных. В публикациях отмечалось, что они переоделись в гражданскую одежду, а один из беглецов напал на местную жительницу. Правоохранители опровергли этот факт.

Как объяснили в полиции, действительно был такой инцидент, но российских военных в Кривом Роге нет. По словам правоохранителей, 42-летний мужчина напал на 50-летнюю женщину и ограбил ее.

По факту грабежа 50-летней женщины правоохранители задержали мужчину и открыли уголовное производство по ч.4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Однако нападавший не имел при себе никаких вещей и предметов, относящихся к армии России.

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