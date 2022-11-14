Вытащили «с того света»: в Днепре спасли военного с пулей в легких

Днепровские врачи продолжают спасать раненых военных. Историю бойца рассказали в Департаменте здравоохранения населения.
40-летнего Михаила пуля догнала во время одного из боев. На месте ему была оказана первая медицинская помощь. Военные хирурги смогли облегчить страдание раненого и дали ему маленький шанс дожить до больницы. Эвакуация была сложной, а дорога к Днепру длинной и болезненной.
Привезли военного в одну из больниц Днепра. В легких раненого застрял пуля. Хирурги взялись за сложную операцию, хотя шансов на спасение было мало. Медики разработали план, но он был рискованным.
Когда начинали операцию, у медиков хоть сразу и был план спасения, но было и понимание риска: «Время не на нашей стороне, у нас его почти нет. Герой, ты должен нам помочь: держаться за жизнь вовсю!» – отметили медики.
После нескольких тяжелых часов борьбы – еще одна жизнь была спасена. Михаил оказался настоящим бойцом и буквально выбрался «с того света».
Читайте также:
Яна Юхименко
Автор:
В Днепре есть много старинных и красивых зданий, переживающих не…
В Днепре задержан еще один "бизнесмен", организовавший схему переправки за…
Цены на овощи на украинском рынке станут расти уже весной…
Сегодня, 14 ноября, некоторые жители Днепра остались без воды.
Первый заместитель председателя Днепропетровского облсовета Гуфман сообщил, что уходит с должности.
В Днепре есть много старинных и красивых зданий, переживающих не лучшие времена. Многие из них стоят в полуразрушенном виде. Их когда-то хотели реконструировать, создавали проекты для реставрации, но потом все затихало. Одно из таких зданий находится в Чечеловском районе. Когда-то…
В Днепре задержан еще один "бизнесмен", организовавший схему переправки за границу призывников.
Цены на овощи на украинском рынке станут расти уже весной 2023 года.
Сегодня, 14 ноября, некоторые жители Днепра остались без воды.
В Днепре сгорела квартира.
Вчера, 13 ноября, в полицию позвонил мужчина и сообщил, что в Подгородном на улице Шоссейной лежит мертвый мужчина.
Нынешний Днепр был основан в 1776 году, но находился на левом берегу на болотистой местности. Город весной регулярно подтапливался, а жители страдали от лихорадок из-за влажного климата. Поэтому город решили перенести.
На Днепр идет первый в этом сезоне снег.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 14 ноября, приехал в освобожденный от российских оккупантов Херсон.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!