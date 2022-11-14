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Вытащили «с того света»: в Днепре спасли военного с пулей в легких

Сегодня 16:05
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В Днепре "с того света" спасли тяжелораненого бойца.

Новости Днепра про Вытащили

Днепровские врачи продолжают спасать раненых военных. Историю бойца рассказали в Департаменте здравоохранения населения.

40-летнего Михаила пуля догнала во время одного из боев. На месте ему была оказана первая медицинская помощь. Военные хирурги смогли облегчить страдание раненого и дали ему маленький шанс дожить до больницы. Эвакуация была сложной, а дорога к Днепру длинной и болезненной.

Привезли военного в одну из больниц Днепра. В легких раненого застрял пуля. Хирурги взялись за сложную операцию, хотя шансов на спасение было мало. Медики разработали план, но он был рискованным.

Новости Днепра про Вытащили

Когда начинали операцию, у медиков хоть сразу и был план спасения, но было и понимание риска: «Время не на нашей стороне, у нас его почти нет. Герой, ты должен нам помочь: держаться за жизнь вовсю!» – отметили медики.

После нескольких тяжелых часов борьбы – еще одна жизнь была спасена. Михаил оказался настоящим бойцом и буквально выбрался «с того света».

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