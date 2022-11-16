Вулицями Кривого Рогу ходять військові РФ, які втекли з Херсону: поліція спростувала фейк

Поліція спростувала фейк про російських військових у Кривому Розі

Нещодавно в соцмережах почали розповсюджувати інформацію про те, що в Кривому Розі нібито помітили російських військових, які втекли з Херсону. У публікаціях зазначалося, що вони переодягнулися в цивільний одяг, а один із втікачів напав на місцеву мешканку. Правоохоронці спростували цей факт.

Як пояснили в поліції, дійсно був такий інцидент, але російських військових в Кривому Розі немає. За словами правоохоронців, 42-річний чоловік напав на 50-річну жінку та пограбував її.

За фактом грабежу 50-річної жінки правоохоронці затримали чоловіка та відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Проте нападник не мав при собі жодних речей та предметів, які стосуються армії рф.

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