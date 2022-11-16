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  • Вулицями Кривого Рогу ходять військові РФ, які втекли з Херсону: поліція спростувала фейк

Вулицями Кривого Рогу ходять військові РФ, які втекли з Херсону: поліція спростувала фейк

Сьогодні 17:44
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Поліція спростувала фейк про російських військових у Кривому Розі

Новости Днепра про Вулицями Кривого Рогу ходять військові РФ, які втекли з Херсону: поліція спростувала фейк

Нещодавно в соцмережах почали розповсюджувати інформацію про те, що в Кривому Розі нібито помітили російських військових, які втекли з Херсону. У публікаціях зазначалося, що вони переодягнулися в цивільний одяг, а один із втікачів напав на місцеву мешканку. Правоохоронці спростували цей факт.

Як пояснили в поліції, дійсно був такий інцидент, але російських військових в Кривому Розі немає. За словами правоохоронців, 42-річний чоловік напав на 50-річну жінку та пограбував її.

За фактом грабежу 50-річної жінки правоохоронці затримали чоловіка та відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Проте нападник не мав при собі жодних речей та предметів, які стосуються армії рф.

Новости Днепра про Вулицями Кривого Рогу ходять військові РФ, які втекли з Херсону: поліція спростувала фейк

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Новости Днепра про Вулицями Кривого Рогу ходять військові РФ, які втекли з Херсону: поліція спростувала фейкУкраїнська

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