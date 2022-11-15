Две ракеты РФ упали на территории Польши, есть погибшие – польские СМИ

Также есть информация, что ВВС Польши подняли в воздух истребители с аэродрома в Томашуве Любельском. На ферму прибыла армия и прокуратура, – Visegrad.

Как сообщается, был нанесен ракетный удар по территории Польши. Погибли два человека.

Это произошло во время сегодняшних ракетных ударов по Украине.

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