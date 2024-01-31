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  • Переехали насовсем: в Днепре возле Монастырского острова поселилась большая семья лебедей (ФОТО)

Переехали насовсем: в Днепре возле Монастырского острова поселилась большая семья лебедей (ФОТО)

Сегодня 17:38
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На Днепре поселилась семья лебедей.

Новости Днепра про Переехали насовсем: в Днепре возле Монастырского острова поселилась большая семья лебедей (ФОТО)

Семью из пяти белых и одного серого лебедя заметили в акватории Монастырского острова. Снять на камеру птиц удалось представителям департамента парков и рекреаций.

Лебеди обычно зимуют на юге и на западе нашей страны, на днепровских водохранилищах и иногда встречаются на незамерзших водоемах. В этом году птицы также облюбовали Днепр. Пернатых замечали на Победе, Сичеславской Набережной и Монастырском острове.

Для сезонных перелетов в места зимовки лебеди собираются в большие стаи, что дает птицам большую безопасность от хищников. Значительные размеры и массивное тело не мешают лебедям хорошо летать, и во время миграций они улетают стройным клином на большой высоте.

Питаются лебеди водяными растениями с добавлением мелкой рыбки, лягушек и разных насекомых. На суше птицы часто наведываются на луга и пастбища, чтобы полакомиться злаковыми и кормовыми растениями.

Как отмечают специалисты, несмотря на морозы лебеди не нуждаются в прикормке. Все водоплавающие – сильные, самостоятельные птицы, которые сами о себе могут позаботиться даже в большой мороз.

Новости Днепра про Переехали насовсем: в Днепре возле Монастырского острова поселилась большая семья лебедей (ФОТО)

Похоже лебеди переехали сюда насовсем, ведь их уже видели в акватории Монастырского острова несколько дней назад. Тогда горожане насчитали около 20 птиц, плававших у берега.

Новости Днепра про Переехали насовсем: в Днепре возле Монастырского острова поселилась большая семья лебедей (ФОТО)

Новости Днепра про Переехали насовсем: в Днепре возле Монастырского острова поселилась большая семья лебедей (ФОТО)

Новости Днепра про Переехали насовсем: в Днепре возле Монастырского острова поселилась большая семья лебедей (ФОТО)

Новости Днепра про Переехали насовсем: в Днепре возле Монастырского острова поселилась большая семья лебедей (ФОТО)

На днях обещают значительное потепление, поэтому возможно лебеди смогут спокойно плавать в Днепре, и спасателям не придется больше их вызволять из ледяной ловушки.

Читайте также:

Новости Днепра про Переехали насовсем: в Днепре возле Монастырского острова поселилась большая семья лебедей (ФОТО)Українська Новости Днепра про Переехали насовсем: в Днепре возле Монастырского острова поселилась большая семья лебедей (ФОТО)Русский

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