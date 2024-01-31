Переїхали назовсім: у Дніпрі біля Монастирського острова оселилася велика родина лебедів (ФОТО)

На Дніпрі оселилася родина лебедів.

Родину з п’ятьох білих та одного сірого лебедя помітили в акваторії Монастирського острова. Зняти на камеру птахів вдалося представникам департаменту парків та рекреацій.

Лебеді зазвичай зимують на півдні та на заході нашої країни, на дніпровських водосховищах, та іноді трапляються на незамерзущих водоймах. Цьогоріч птахи також обмилували Дніпро. Пернатих помічали на Перемозі, Січеславській Набережній та Монастирському острові.

Для сезонних перельотів до місць зимівлі лебеді збираються у великі зграї, що дає птахам більшу безпеку від хижаків. Значні розміри й масивне тіло не заважають лебедям добре літати, і під час міграцій вони летять струнким клином на великій висоті.

Харчуються лебеді водяними рослинами з додаванням дрібної рибки, жаб і різних комах. На суші птахи часто навідуються на луки й пасовища, аби поласувати злаковими й кормовими рослинами.

Як зазначають фахівці, попри морози лебеді не потребують підгодовування. Всі водоплавні — сильні, самостійні птахи, які самі про себе можуть подбати навіть у великий мороз.

Схоже лебеді переїхали сюди назовсім, адже їх вже бачили в акваторії Монастирського острова кілька днів тому. Тоді містяни нарахували близько 20 птахів, які плавали біля берега.

Днями обіцяють значне потепління, тому можливо лебеді зможуть спокійно плавати у Дніпрі, і рятувальникам не доведеться більше їх визволяти з крижаної пастки.

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