Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Переїхали назовсім: у Дніпрі біля Монастирського острова оселилася велика родина лебедів (ФОТО)

Переїхали назовсім: у Дніпрі біля Монастирського острова оселилася велика родина лебедів (ФОТО)

Сьогодні 17:38
просмотров

На Дніпрі оселилася родина лебедів.

Новости Днепра про Переїхали назовсім: у Дніпрі біля Монастирського острова оселилася велика родина лебедів (ФОТО)

Родину з п’ятьох білих та одного сірого лебедя помітили в акваторії Монастирського острова. Зняти на камеру птахів вдалося представникам департаменту парків та рекреацій. 

Лебеді зазвичай зимують на півдні та на заході нашої країни, на дніпровських водосховищах, та іноді трапляються на незамерзущих водоймах. Цьогоріч птахи також обмилували Дніпро. Пернатих помічали на Перемозі, Січеславській Набережній та Монастирському острові. 

Для сезонних перельотів до місць зимівлі лебеді збираються у великі зграї, що дає птахам більшу безпеку від хижаків. Значні розміри й масивне тіло не заважають лебедям добре літати, і під час міграцій вони летять струнким клином на великій висоті.
 
Харчуються лебеді водяними рослинами з додаванням дрібної рибки, жаб і різних комах. На суші птахи часто навідуються на луки й пасовища, аби поласувати злаковими й кормовими рослинами.
 
Як зазначають фахівці, попри морози лебеді не потребують підгодовування. Всі водоплавні — сильні, самостійні птахи, які самі про себе можуть подбати навіть у великий мороз.
 

Новости Днепра про Переїхали назовсім: у Дніпрі біля Монастирського острова оселилася велика родина лебедів (ФОТО)

Схоже лебеді переїхали сюди назовсім, адже їх вже бачили в акваторії Монастирського острова кілька днів тому. Тоді містяни нарахували близько 20 птахів, які плавали біля берега.

Новости Днепра про Переїхали назовсім: у Дніпрі біля Монастирського острова оселилася велика родина лебедів (ФОТО)

Новости Днепра про Переїхали назовсім: у Дніпрі біля Монастирського острова оселилася велика родина лебедів (ФОТО)

Новости Днепра про Переїхали назовсім: у Дніпрі біля Монастирського острова оселилася велика родина лебедів (ФОТО)

Новости Днепра про Переїхали назовсім: у Дніпрі біля Монастирського острова оселилася велика родина лебедів (ФОТО)

Днями обіцяють значне потепління, тому можливо лебеді зможуть спокійно плавати у Дніпрі, і рятувальникам не доведеться більше їх визволяти з крижаної пастки. 

Читайте також:

Новости Днепра про Переїхали назовсім: у Дніпрі біля Монастирського острова оселилася велика родина лебедів (ФОТО)Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Депутати просять включити компанію, що будувала метро у Дніпрі, у список спонсорів війни
Новини Дніпра
Сьогодні 16:31
Депутати просять включити компанію, що будувала метро у Дніпрі, у список спонсорів війни

Депутати Дніпровської міської ради звернулися до Національного агентства з питань…

З полону повернувся військовий, чию сім’ю торік вбила ракета у Дніпрі: історія оборонця
Новини Дніпра
Сьогодні 16:07
З полону повернувся військовий, чию сім’ю торік вбила ракета у Дніпрі: історія оборонця

Поки чоловік був у російському полоні, ворог вбив майже всю…

З російського полону повернули 207 українців, серед них – 6 нацгвардійців із Кривого Рогу
Новини Дніпра
Сьогодні 15:54
З російського полону повернули 207 українців, серед них – 6 нацгвардійців із Кривого Рогу

Сьогодні, 31 січня, відбувся обмін полоненими з росією. Додому повернулися…

Ресторани у Дніпрі, де можна спробувати страви різних національних кухонь: від корейської до єврейської
Новини Дніпра
Сьогодні 15:49
Ресторани у Дніпрі, де можна спробувати страви різних національних кухонь: від корейської до єврейської

У Дніпрі налічується кілька сотень ресторанів, кафе, бістро, кав'ярень. Серед…

Наверх