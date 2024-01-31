Переїхали назовсім: у Дніпрі біля Монастирського острова оселилася велика родина лебедів (ФОТО)

Родину з п’ятьох білих та одного сірого лебедя помітили в акваторії Монастирського острова. Зняти на камеру птахів вдалося представникам департаменту парків та рекреацій.
Лебеді зазвичай зимують на півдні та на заході нашої країни, на дніпровських водосховищах, та іноді трапляються на незамерзущих водоймах. Цьогоріч птахи також обмилували Дніпро. Пернатих помічали на Перемозі, Січеславській Набережній та Монастирському острові.
Схоже лебеді переїхали сюди назовсім, адже їх вже бачили в акваторії Монастирського острова кілька днів тому. Тоді містяни нарахували близько 20 птахів, які плавали біля берега.
Днями обіцяють значне потепління, тому можливо лебеді зможуть спокійно плавати у Дніпрі, і рятувальникам не доведеться більше їх визволяти з крижаної пастки.
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