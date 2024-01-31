На Дніпропетровщині працювала ППО: деталі

Сьогодні, 31 січня, на Дніпропетровщині під час тривоги чули вибух.
Як стало відомо, у Криворізькому районі працювала ППО – наші захисники збили ворожу ракету.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
У Криворізькому районі збили ворожу ракету, – написав він.
Оновлено: у Повітряному командуванні “Схід” повідомили, що знищено керовану авіаційну ракету Х-59.
На Дніпропетровщині о 15:14 знову оголосили тривогу, будь ласка, бережіть себе!
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