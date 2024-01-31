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На Дніпропетровщині працювала ППО: деталі

Сьогодні 15:21
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Дякуємо нашим захисникам!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині працювала ППО: деталі

Сьогодні, 31 січня, на Дніпропетровщині під час тривоги чули вибух.

Як стало відомо, у Криворізькому районі працювала ППО – наші захисники збили ворожу ракету.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

У Криворізькому районі збили ворожу ракету, – написав він.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині працювала ППО: деталі

Оновлено: у Повітряному командуванні “Схід” повідомили, що знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині працювала ППО: деталі

На Дніпропетровщині о 15:14 знову оголосили тривогу, будь ласка, бережіть себе!

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині працювала ППО: деталіУкраїнська

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