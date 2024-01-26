У Дніпрі лебідь вмерз в кригу: птаха рятували водолази (ВІДЕО)

Птаха рятували співробітники ДСНС.

26 січня виявилося днем врятованих лебедів. До цього ми писали про птаха з Кривого Рогу, який оселився в калюжі. Пізніше в ДСНС Дніпропетровської області повідомили про порятунок крилатого красеня, який вмерз в кригу.

Водолази-рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій Дніпра врятували лебедя, який застряг на крижаній водоймі, йдеться в телеграм-каналі ДСНС. Для визволення птаха використовували човен та водолазне спорядження.

Усе сталося неподалік вулиці Сонячна Набережна. Люди помітили лебедя, який примерз на крижаній водоймі. Птах потребував допомоги, тому містяни покликали ДСНС.

Катером водолази-рятувальники дістались до місця події та за допомогою водолазного спорядження допомогли птаху вибратися. Процес порятунку зняли на відео.

Лебедь наразі у безпеці.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі рятували двох лебедів, які вмерзли в кригу посеред водойми. Це сталося поблизу яхт-клубу. Коли рятувальники везли на човні першого птахи, то помітили ще одного. Обох крилатих красенів передали волонтерам. Також ми повідомляли, що у Кривому Розі лебідь оселився у калюжі.

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