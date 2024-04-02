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Откуда берутся пылевые бури и как они влияют на качество воздуха в Днепре

Сегодня 13:02
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Несколько дней назад в пустыне Сахара поднялась пыльная буря. Ветром ее понесло сначала на страны ЕС – во Франции, Швейцарии и Германии были было так много, что она окрасила небо в оранжевый оттенок. А 1 апреля украинский Гидрометцентр сообщил, что пыль из африканской пустыни пришла и в нашу страну.

Новости Днепра про Откуда берутся пылевые бури и как они влияют на качество воздуха в Днепре

Журналисты dnepr.info узнали, откуда берутся пылевые бури и могут ли они угрожать жителям Днепра.

Как сообщил Гидрометцентр, волна тепла из западного Средиземноморья принесла не только высокую температуру воздуха, но и пыль из Сахары. Песок является причиной того, что уже второй день жители Днепра могут наблюдать тусклое белое небо с пробивающимися кое-где неяркими лучами солнца. Синоптики заявили, что пыль влияет на качеств  воздуха и  может быть вредной для людей с респираторными заболеваниями, пожилых и детей и посоветовали всем по возможности лишний раз не выходить из дома и не открывать окна.

Причина пылевых бурь

При «встрече» сухой почвы и сильного ветра последний поднимает в атмосферу большое количество песка или пыли. Они не остаются на одном месте, а переносятся тем же самым ветром на тысячи километров. Кроме Сахары, основными источниками пылевых бурь могут быть регионы Центральной Азии и Китая, Австралия и Аравийский полуостров.

Ветер может гнать частички пыли и песка на сотни и тысячи километров не потому что он такой сильный, а потому что на встрече ему не попадается достаточного количества деревьев. Именно деревья, кусты и другие зеленые насаждения могут «затормозить» пылевую бурю, а то и вовсе осадить ее. Вырубка лесов, большое использование воды, выпас большого количества скота приводит к тому, что в разных странах становится все больше площадей, где нет зеленых насаждений, а лишь сухая земля. Вместе с изменением климата и повышением температуры это приводит к тому, что пыль из Африки может практически беспрепятственно «путешествовать» в разные страны.

Новости Днепра про Откуда берутся пылевые бури и как они влияют на качество воздуха в Днепре

Вред песчаных бурь

Песчаные или пыльные бури в первую очередь влияют на качество воздуха. Они не так вредны как выхлопы от автомобилей или выброса промышленных заводов, но также могут спровоцировать ряд респираторных заболеваний. Прежде всего, это астма, пневмония, аллергии или же они могут усилить уже имеющиеся хронические респираторные недуги.

Частицы пыли в воздухе могут переносить инфекционные заболевания.

Также пыльные бури могут уничтожать посевы, загрязнять технику.

Какие бывают пылевые бури

Пылевые бури могут быть разных цветов: черная – когда в воздух поднимается пыль от чернозема, желтая и бурая – когда буря возникает из-за большого количества сухого суглинка и супеси, белая – из-за солончака. Все они влияют на состояние воздуха.

Пылевые буря в Украине

Для нашей страны пылевая буря не редкость. Так, последняя масштабная буря была зафиксирована в нашей стране весной 2020 года. Тогда бесснежная зима повлекла за собой снижение уровня грунтовых вод из-за чего на полях появилась пыль, а сильный ветер (его скорость доходила до 20 м/с) разнесла пыль по городам.

Новости Днепра про Откуда берутся пылевые бури и как они влияют на качество воздуха в Днепре

Катастрофические пыльные бури были в Украине в 1960, 1969, 1984 годах. Они не только повлияли на состояние воздуха и здоровье жителей страны, но и принесли экономические убытки. Сильная буря может перенести тонны грунта с одного места на другой, уничтожить плодородный слой земли, изменить рельеф местности или погубить урожай.

Пылевая буря 2024

Украинские синоптики отметили, что пыль из пустыни – это не пылевая буря. Явление называют «легким ухудшением видимости» и «снижением качества воздуха», которое продержится ближайшие несколько дней. Когда небо станет чистым, а качество воздуха улучшиться – неизвестно.

 

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Новости Днепра про Откуда берутся пылевые бури и как они влияют на качество воздуха в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Откуда берутся пылевые бури и как они влияют на качество воздуха в ДнепреРусский

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