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Как получить пенсионные выплаты умершего: кто может претендовать и что нужно делать

Сегодня 17:22
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Если пенсионер умер – его родственники могут претендовать на получение невыплаченной пенсии. Недополученная или невыплаченная умершему пенсию это сумма, которая не была выплачена пенсионеру в связи с его смертью. Обычно она насчитывается до конца того месяца, когда умер пенсионер.

Новости Днепра про Как получить пенсионные выплаты умершего: кто может претендовать и что нужно делать

Что для этого нужно – узнавали журналисты dnepr.info.

Подать заявление на получение пенсии умершего можно в самом сервисном центре ПФУ или с помощью портала учреждения.

Кто может получить

Подать заявление на получение пенсии умершего могут ближайшие родственники, несовершеннолетние дети, лица, ухаживающие за ребенком умершего до достижения им 8 лет.

Какие документы нужны

Для выплаты недополученной пенсии необходимо при себе иметь свидетельство о смерти пенсионера, документы, подтверждающие родство с умершим, паспорт заявителя. Также необходимо будет предоставить реквизиты банковского счета, на который будут переведены выплаты.

Также заявителю необходимо добавить к вышеперечисленным документам документ, подтверждающий совместное проживание с пенсионером на день его смерти.

Перечень документов одинаковый что для подачи их в сервисном центре, что для дистанционного оформления на портале ПФУ.

Как это сделать дистанционно

Для того, чтобы оформить заявление через сайт нужно авторизоваться на портале ПФУ, потом перейти в раздел «О пенсионном обеспечении» и выбрать вкладку «Заявление на выплату недополученной пенсии», а затем заполнить заявление и добавить скан-копии документов, после чего нажать «Сформировать заявление».

Когда нужно обратиться

Обратиться за выплатой пенсии умершего необходимо в течение полугода со дня открытия наследства.

 

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