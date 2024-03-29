Как получить пенсионные выплаты умершего: кто может претендовать и что нужно делать

Что для этого нужно – узнавали журналисты dnepr.info.
Подать заявление на получение пенсии умершего можно в самом сервисном центре ПФУ или с помощью портала учреждения.
Подать заявление на получение пенсии умершего могут ближайшие родственники, несовершеннолетние дети, лица, ухаживающие за ребенком умершего до достижения им 8 лет.
Для выплаты недополученной пенсии необходимо при себе иметь свидетельство о смерти пенсионера, документы, подтверждающие родство с умершим, паспорт заявителя. Также необходимо будет предоставить реквизиты банковского счета, на который будут переведены выплаты.
Также заявителю необходимо добавить к вышеперечисленным документам документ, подтверждающий совместное проживание с пенсионером на день его смерти.
Перечень документов одинаковый что для подачи их в сервисном центре, что для дистанционного оформления на портале ПФУ.
Для того, чтобы оформить заявление через сайт нужно авторизоваться на портале ПФУ, потом перейти в раздел «О пенсионном обеспечении» и выбрать вкладку «Заявление на выплату недополученной пенсии», а затем заполнить заявление и добавить скан-копии документов, после чего нажать «Сформировать заявление».
Обратиться за выплатой пенсии умершего необходимо в течение полугода со дня открытия наследства.
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