Як отримати пенсійні виплати померлого: хто може претендувати та що потрібно робити

Що для цього потрібно – дізнавалися журналісти dnepr.info.
Подати заяву на отримання пенсії померлого можна у самому сервісному центрі ПФУ або за допомогою порталу установи.
Подати заяву на отримання пенсії померлого можуть найближчі родичі, неповнолітні діти, особи, які доглядають дитину померлого до досягнення нею 8 років.
Для виплати недоотриманої пенсії необхідно мати свідоцтво про смерть пенсіонера, документи, що підтверджують рідство із померлим, паспорт заявника. Також необхідно буде надати реквізити банківського рахунку, на який буде переведено виплати.
Також заявнику необхідно додати до перерахованих вище документів документ, що підтверджує спільне проживання з пенсіонером на день його смерті.
Перелік документів однаковий для подачі їх у сервісному центрі, що для дистанційного оформлення на порталі ПФУ.
Для того, щоб оформити заяву через сайт, потрібно авторизуватися на порталі ПФУ, потім перейти до розділу «Про пенсійне забезпечення» та вибрати вкладку «Заява на виплату недоотриманої пенсії», а потім заповнити заяву та додати скан-копії документів, після чого натиснути «Сформувати Заяву».
Звернутися за виплатою пенсії померлого необхідно протягом півроку від дня відкриття спадщини.
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