Як отримати пенсійні виплати померлого: хто може претендувати та що потрібно робити

Якщо пенсіонер помер, то його родичі можуть претендувати на отримання невиплаченої пенсії. Недоотримана або невиплачена пенсія -це сума, яка не була виплачена пенсіонеру у зв'язку з його смертю. Зазвичай вона нараховується до кінця місяця, в якому помер пенсіонер.

Що для цього потрібно – дізнавалися журналісти dnepr.info.

Подати заяву на отримання пенсії померлого можна у самому сервісному центрі ПФУ або за допомогою порталу установи.

Хто може отримати

Подати заяву на отримання пенсії померлого можуть найближчі родичі, неповнолітні діти, особи, які доглядають дитину померлого до досягнення нею 8 років.

Які документи необхідні

Для виплати недоотриманої пенсії необхідно мати свідоцтво про смерть пенсіонера, документи, що підтверджують рідство із померлим, паспорт заявника. Також необхідно буде надати реквізити банківського рахунку, на який буде переведено виплати.

Також заявнику необхідно додати до перерахованих вище документів документ, що підтверджує спільне проживання з пенсіонером на день його смерті.

Перелік документів однаковий для подачі їх у сервісному центрі, що для дистанційного оформлення на порталі ПФУ.

Як це зробити дистанційно

Для того, щоб оформити заяву через сайт, потрібно авторизуватися на порталі ПФУ, потім перейти до розділу «Про пенсійне забезпечення» та вибрати вкладку «Заява на виплату недоотриманої пенсії», а потім заповнити заяву та додати скан-копії документів, після чого натиснути «Сформувати Заяву».

Коли потрібно звернутися

Звернутися за виплатою пенсії померлого необхідно протягом півроку від дня відкриття спадщини.

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