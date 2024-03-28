Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Современная техника и советский ремонт: как выглядит квартиры в аренду в центре Днепра (ФОТО)

Современная техника и советский ремонт: как выглядит квартиры в аренду в центре Днепра (ФОТО)

Сегодня 13:39
просмотров

Согласно данным портала аренды жилья, город Днепр входит в ТОП-3 украинских городов, где самая дорогая арендная плата в стране. На первом месте Киев, на втором Львовская область и Днепропетровщина вместе с областным центом. Средняя цена за аренду однокомнатной квартиры в Днепре, по данным портала, составляет чуть больше 13 тыс грн.

Новости Днепра про Современная техника и советский ремонт: как выглядит квартиры в аренду в центре Днепра (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили проверить эту информацию и собрали подборку из 10 самых недорогих однокомнатных квартир, которые можно снять в аренду в центре города.

Самая дешевая квартира в аренду в центре города нашлась на улице Владимира Великого. Снять однокомнатную тут можно за 5,5 тыс грн в месяц. Жилье находится на 1 этаже 12-ти этажного дома. В квартире 40 кв м общей площади и 2 спальных места. Как отмечает автор объявления, в квартире есть необходимая техника и мебель. Двор, где находится дом, закрыт.

Новости Днепра про Современная техника и советский ремонт: как выглядит квартиры в аренду в центре Днепра (ФОТО)

Аренда квартиры на улице Харьковской в Днепре обойдется в 6 тыс грн в месяц. Находится она на среднем этаже 5-ти этажного дома. Квартира небольшая – всего 20 кв м. Но в ней есть аж 4 спальных места. Также есть необходимая мебель и техника. Закрытый двор.

Новости Днепра про Современная техника и советский ремонт: как выглядит квартиры в аренду в центре Днепра (ФОТО)

За аналогичную цену можно снять квартиру на Набережной Победы, в районе первого жилмассива. Квартира находится на 12 этаже 13-ти этажного дома. Окна выходят на реку, правда, на них стоят решетки. В квартире два дивана или 4 спальных места. Есть электроплита и индукционная плита. Жилье, как отмечает автор объявления, только-только после косметического ремонта.

Новости Днепра про Современная техника и советский ремонт: как выглядит квартиры в аренду в центре Днепра (ФОТО)

Снять однокомнатную квартиру на улице Сечевых Стрельцов можно за 6,5 тыс грн в месяц. Находится она на втором, последнем, этаже дома. В квартире есть 3 спальных места. Общая площадь 38 кв м. Из техники есть все, кроме стиральной машинки. Роль кухонной плиты выполняет небольшая электроплита на одну конфорку.

Новости Днепра про Современная техника и советский ремонт: как выглядит квартиры в аренду в центре Днепра (ФОТО)

В 7,5 тыс грн обойдется аренда жилья на улице Чапленко. Квартира находится на 3 этаже 4-х этажного дома. В однокомнатном жилье 2 спальных места. Квартира довольно большая – 45 кв м. Есть техника – от электрочайника до утюга, газовая колонка для подогрева воды.

Новости Днепра про Современная техника и советский ремонт: как выглядит квартиры в аренду в центре Днепра (ФОТО)

Столько же стоит снять однокомнатную квартиру на проспекте Поля в Днепре. Жилье расположено на 11 этаже 12-ти этажного дома. В квартире 37 кв м, есть необходимая мебель, техника.

Новости Днепра про Современная техника и советский ремонт: как выглядит квартиры в аренду в центре Днепра (ФОТО)

Снять однокомнатную на Староказацкой обойдется в 8 тыс грн в месяц. Жилье находится на 6 этаже панельного дома. В квартире 2 спальных места. Как заявляет автор объявление, состояние квартиры жилое, но в ней «советский ремонт».

Новости Днепра про Современная техника и советский ремонт: как выглядит квартиры в аренду в центре Днепра (ФОТО)

Столько же обойдется аренда жилья на улице Пастера. Квартира находится на 1 этаже 5-ти этажного дома. Общая площадь ее 37 кв м. В квартире запрещено курить. Есть вся необходимая мебель, техника, проведено кабельное и интернет.

Новости Днепра про Современная техника и советский ремонт: как выглядит квартиры в аренду в центре Днепра (ФОТО)

8,5 тыс грн в месяц обойдется проживание в однокомнатной квартире вверху проспекта Яворницкого в Днепре. Квартира находится на среднем этаже 6-ти этажного дома. В квартире 2 спальных места, закрытый двор.  В квартире не очень свежий ремонт, но есть вся необходимая техника и мебель.

Новости Днепра про Современная техника и советский ремонт: как выглядит квартиры в аренду в центре Днепра (ФОТО)

Снять однокомнатную на улице Вернадского обойдется 12 тыс грн. Квартира находится на 2 этаже 5-ти этажного дома. Возможно проживание с животными. В квартире несколько лет назад был ремонт. Есть необходимая мебель, современная техника.

Новости Днепра про Современная техника и советский ремонт: как выглядит квартиры в аренду в центре Днепра (ФОТО)

Как оказалось, найти жилье дешевле заявленных 13 тыс грн в центре города все-таки можно. Правда, состояние его может быть разным – от старого ремонта и отсутствии мебели до неплохого состояния жилья. Во всех случаях в дополнение к арендной плате необходимо будет еще оплачивать коммунальные платежи.

Читайте также:

 

Новости Днепра про Современная техника и советский ремонт: как выглядит квартиры в аренду в центре Днепра (ФОТО)Українська Новости Днепра про Современная техника и советский ремонт: как выглядит квартиры в аренду в центре Днепра (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре в ботсад ДНУ в апреле будут пускать на выходных дважды
    Новости Днепра
    Сегодня 11:00
    В Днепре в ботсад ДНУ в апреле будут пускать на выходных дважды

    Ботсад ДНУ анонсировал рабочие субботы.

    Следил за ТЭС и военным госпиталем: в Днепре работал шпион ФСБ
    Новости Днепра
    Сегодня 10:26
    Следил за ТЭС и военным госпиталем: в Днепре работал шпион ФСБ

    В Днепре разоблачили шпиона, пытавшегося навести ракеты и ТЭС и…

    Погода на 28 марта: в Днепре будет облачно, но тепло
    Новости Днепра
    Сегодня 06:15
    Погода на 28 марта: в Днепре будет облачно, но тепло

    Хорошего дня, друзья!

    Заряжайте все: где в Днепре и области 28 марта не будет света
    Новости Днепра
    Вчера 21:47
    Заряжайте все: где в Днепре и области 28 марта не будет света

    В Днепре и области отключат свет.

    Последние новости

    В Днепропетровской области массово просыпаются змеи
    В Днепропетровской области массово просыпаются змеи

    С наступлением тепла начали просыпаться змеи.

    Сегодня 11:49
    2
    просмотров
    В Днепре в ботсад ДНУ в апреле будут пускать на выходных дважды
    В Днепре в ботсад ДНУ в апреле будут пускать на выходных дважды

    Ботсад ДНУ анонсировал рабочие субботы.

    Сегодня 11:00
    0
    просмотров
    Следил за ТЭС и военным госпиталем: в Днепре работал шпион ФСБ
    Следил за ТЭС и военным госпиталем: в Днепре работал шпион ФСБ

    В Днепре разоблачили шпиона, пытавшегося навести ракеты и ТЭС и военный госпиталь.

    Сегодня 10:26
    3
    просмотров
    Погода на 28 марта: в Днепре будет облачно, но тепло
    Погода на 28 марта: в Днепре будет облачно, но тепло

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    4
    просмотров
    Заряжайте все: где в Днепре и области 28 марта не будет света
    Заряжайте все: где в Днепре и области 28 марта не будет света

    В Днепре и области отключат свет.

    Вчера 21:47
    14
    просмотров
    Жителей Днепра предупреждают о новой мошеннической схеме с петициями: в чем дело
    Жителей Днепра предупреждают о новой мошеннической схеме с петициями: в чем дело

    Новую фишинговую схему с петициями придумали мошенники.

    Вчера 21:24
    8
    просмотров
    На Днепропетровщине у реки Орель выбросили кучу мертвых свиней
    На Днепропетровщине у реки Орель выбросили кучу мертвых свиней

    В Днепропетровской области обнаружили кучу брошенных мертвых свиней.

    Вчера 20:47
    7
    просмотров
    Мобилизация с 18-ти лет? Минобороны разъяснило основные положения мобилизационного закона
    Мобилизация с 18-ти лет? Минобороны разъяснило основные положения мобилизационного закона

    Продолжается мобилизация в Украине на сегодняшний день, и Министерство обороны опубликовало информацию о том, что предусматривает законопроект №10449 о мобилизационных мероприятиях и военной подготовке.

    Вчера 20:10
    6
    просмотров
    Желтые остановки и АТБ в GTA: показали, как выглядит Днепр в украинском варианте популярной игры
    Желтые остановки и АТБ в GTA: показали, как выглядит Днепр в украинском варианте популярной игры

    Днепр появился в украинском варианте популярной игры.

    Вчера 19:33
    3
    просмотров
    Острые углы и огромный трезубец: показали обновленный сквер на 12 квартале в Днепре (ФОТО)
    Острые углы и огромный трезубец: показали обновленный сквер на 12 квартале в Днепре (ФОТО)

    На 12 квартале обновили сквер.

    Вчера 18:49
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх