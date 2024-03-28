Современная техника и советский ремонт: как выглядит квартиры в аренду в центре Днепра (ФОТО)

Согласно данным портала аренды жилья, город Днепр входит в ТОП-3 украинских городов, где самая дорогая арендная плата в стране. На первом месте Киев, на втором Львовская область и Днепропетровщина вместе с областным центом. Средняя цена за аренду однокомнатной квартиры в Днепре, по данным портала, составляет чуть больше 13 тыс грн.

Журналисты dnepr.info решили проверить эту информацию и собрали подборку из 10 самых недорогих однокомнатных квартир, которые можно снять в аренду в центре города.

Самая дешевая квартира в аренду в центре города нашлась на улице Владимира Великого. Снять однокомнатную тут можно за 5,5 тыс грн в месяц. Жилье находится на 1 этаже 12-ти этажного дома. В квартире 40 кв м общей площади и 2 спальных места. Как отмечает автор объявления, в квартире есть необходимая техника и мебель. Двор, где находится дом, закрыт.

Аренда квартиры на улице Харьковской в Днепре обойдется в 6 тыс грн в месяц. Находится она на среднем этаже 5-ти этажного дома. Квартира небольшая – всего 20 кв м. Но в ней есть аж 4 спальных места. Также есть необходимая мебель и техника. Закрытый двор.

За аналогичную цену можно снять квартиру на Набережной Победы, в районе первого жилмассива. Квартира находится на 12 этаже 13-ти этажного дома. Окна выходят на реку, правда, на них стоят решетки. В квартире два дивана или 4 спальных места. Есть электроплита и индукционная плита. Жилье, как отмечает автор объявления, только-только после косметического ремонта.

Снять однокомнатную квартиру на улице Сечевых Стрельцов можно за 6,5 тыс грн в месяц. Находится она на втором, последнем, этаже дома. В квартире есть 3 спальных места. Общая площадь 38 кв м. Из техники есть все, кроме стиральной машинки. Роль кухонной плиты выполняет небольшая электроплита на одну конфорку.

В 7,5 тыс грн обойдется аренда жилья на улице Чапленко. Квартира находится на 3 этаже 4-х этажного дома. В однокомнатном жилье 2 спальных места. Квартира довольно большая – 45 кв м. Есть техника – от электрочайника до утюга, газовая колонка для подогрева воды.

Столько же стоит снять однокомнатную квартиру на проспекте Поля в Днепре. Жилье расположено на 11 этаже 12-ти этажного дома. В квартире 37 кв м, есть необходимая мебель, техника.

Снять однокомнатную на Староказацкой обойдется в 8 тыс грн в месяц. Жилье находится на 6 этаже панельного дома. В квартире 2 спальных места. Как заявляет автор объявление, состояние квартиры жилое, но в ней «советский ремонт».

Столько же обойдется аренда жилья на улице Пастера. Квартира находится на 1 этаже 5-ти этажного дома. Общая площадь ее 37 кв м. В квартире запрещено курить. Есть вся необходимая мебель, техника, проведено кабельное и интернет.

8,5 тыс грн в месяц обойдется проживание в однокомнатной квартире вверху проспекта Яворницкого в Днепре. Квартира находится на среднем этаже 6-ти этажного дома. В квартире 2 спальных места, закрытый двор. В квартире не очень свежий ремонт, но есть вся необходимая техника и мебель.

Снять однокомнатную на улице Вернадского обойдется 12 тыс грн. Квартира находится на 2 этаже 5-ти этажного дома. Возможно проживание с животными. В квартире несколько лет назад был ремонт. Есть необходимая мебель, современная техника.

Как оказалось, найти жилье дешевле заявленных 13 тыс грн в центре города все-таки можно. Правда, состояние его может быть разным – от старого ремонта и отсутствии мебели до неплохого состояния жилья. Во всех случаях в дополнение к арендной плате необходимо будет еще оплачивать коммунальные платежи.

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