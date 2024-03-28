Какая улица исчезла в Днепре в результате наводнения: от двух кварталов остался один дом (ФОТО)

Самой короткой улицей в Днепре является улица Резничная. Сегодня в ее «составе» всего один дом. Но еще 50 лет назад это была полноценная улица с частными и многоквартирными домами.

Журналисты dnepr.info узнали историю этой необычной улицы.

Резничная считается одной из самых старых улиц города. Первые жители поселились тут в середине XIX века. Селились тут в основном еврейские резники – они не просто занимаются забоем скота, а делают это в соответствии с религиозными традициями. Профессия местных жителей и дала название территории. Улица была длиной два квартала

Из-за своей близости к реке улица периодически затапливалась водами Днепра, особенно тяжело приходилось ее жителям во время обильных осадков. Так, во время наводнения 1931 года на улице был разрушен целый дом, еще несколько зданий пострадали. Помимо частных домов на Резничной были склады, промышленные помещения.

Первое «сокращение» улицы произошло после обильного ливня в 1977 году. Тогда за несколько часов затопило всю нижнюю часть города. На улицах вода поднялась на полтора метра. После того, как вода ушла было принято решение перестроить часть набережной.

Под «сокращение» попала улица Резничная, поскольку в домах, которые там стояли жить было невозможно – они были признаны аварийными. Второй раз улицу уменьшили при строительстве цирка. В результате всех перепланировок от Резничной остался всего один дом.

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