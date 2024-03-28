Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Какая улица исчезла в Днепре в результате наводнения: от двух кварталов остался один дом (ФОТО)

Какая улица исчезла в Днепре в результате наводнения: от двух кварталов остался один дом (ФОТО)

Сегодня 15:12
просмотров

Самой короткой улицей в Днепре является улица Резничная. Сегодня в ее «составе» всего один дом. Но еще 50 лет назад это была полноценная улица с частными и многоквартирными домами.

Новости Днепра про Какая улица исчезла в Днепре в результате наводнения: от двух кварталов остался один дом (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали историю этой необычной улицы.

Резничная считается одной из самых старых улиц города. Первые жители поселились тут в середине XIX века. Селились тут в основном еврейские резники – они не просто занимаются забоем скота, а делают это в соответствии с религиозными традициями. Профессия местных жителей и дала название территории. Улица была длиной два квартала

Из-за своей близости к реке улица периодически затапливалась водами Днепра, особенно тяжело приходилось ее жителям во время обильных осадков. Так, во время наводнения 1931 года на улице был разрушен целый дом, еще несколько зданий пострадали. Помимо частных домов на Резничной были склады, промышленные помещения.

Первое «сокращение» улицы произошло после обильного ливня в 1977 году. Тогда за несколько часов затопило всю нижнюю часть города. На улицах вода поднялась на полтора метра. После того, как вода ушла было принято решение перестроить часть набережной.

Под «сокращение» попала улица Резничная, поскольку в домах, которые там стояли жить было невозможно – они были признаны аварийными. Второй раз улицу уменьшили при строительстве цирка. В результате всех перепланировок от Резничной остался всего один дом.

 

Читайте также:

Новости Днепра про Какая улица исчезла в Днепре в результате наводнения: от двух кварталов остался один дом (ФОТО)Українська Новости Днепра про Какая улица исчезла в Днепре в результате наводнения: от двух кварталов остался один дом (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Современная техника и советский ремонт: как выглядит квартиры в аренду в центре Днепра (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 13:39
    Современная техника и советский ремонт: как выглядит квартиры в аренду в центре Днепра (ФОТО)

    Согласно данным портала аренды жилья, город Днепр входит в ТОП-3…

    Жители Кривого Рога поили всю Украину нелегальным алкоголем
    Новости Днепра
    Сегодня 12:27
    Жители Кривого Рога поили всю Украину нелегальным алкоголем

    В Кривом Роге на Днепропетровщине разоблачили дельцов, торговавших безакцизным алкоголем…

    В Днепре проводят бесплатные экскурсии, где можно узнать малоизвестные факты о городе: как записаться
    Новости Днепра
    Сегодня 12:22
    В Днепре проводят бесплатные экскурсии, где можно узнать малоизвестные факты о городе: как записаться

    Бесплатные экскурсии в Днепре проходят каждую неделю!

    В Днепре в ботсад ДНУ в апреле будут пускать на выходных дважды
    Новости Днепра
    Сегодня 11:00
    В Днепре в ботсад ДНУ в апреле будут пускать на выходных дважды

    Ботсад ДНУ анонсировал рабочие субботы.

    Последние новости

    Современная техника и советский ремонт: как выглядит квартиры в аренду в центре Днепра (ФОТО)
    Современная техника и советский ремонт: как выглядит квартиры в аренду в центре Днепра (ФОТО)

    Согласно данным портала аренды жилья, город Днепр входит в ТОП-3 украинских городов, где самая дорогая арендная плата в стране. На первом месте Киев, на втором Львовская область и Днепропетровщина вместе с областным центом. Средняя цена за аренду однокомнатной квартиры в…

    Сегодня 13:39
    1
    просмотров
    Жители Кривого Рога поили всю Украину нелегальным алкоголем
    Жители Кривого Рога поили всю Украину нелегальным алкоголем

    В Кривом Роге на Днепропетровщине разоблачили дельцов, торговавших безакцизным алкоголем по всей Украине.

    Сегодня 12:27
    3
    просмотров
    В Днепре проводят бесплатные экскурсии, где можно узнать малоизвестные факты о городе: как записаться
    В Днепре проводят бесплатные экскурсии, где можно узнать малоизвестные факты о городе: как записаться

    Бесплатные экскурсии в Днепре проходят каждую неделю!

    Сегодня 12:22
    4
    просмотров
    В Днепропетровской области массово просыпаются змеи
    В Днепропетровской области массово просыпаются змеи

    С наступлением тепла начали просыпаться змеи.

    Сегодня 11:49
    2
    просмотров
    В Днепре в ботсад ДНУ в апреле будут пускать на выходных дважды
    В Днепре в ботсад ДНУ в апреле будут пускать на выходных дважды

    Ботсад ДНУ анонсировал рабочие субботы.

    Сегодня 11:00
    2
    просмотров
    Следил за ТЭС и военным госпиталем: в Днепре работал шпион ФСБ
    Следил за ТЭС и военным госпиталем: в Днепре работал шпион ФСБ

    В Днепре разоблачили шпиона, пытавшегося навести ракеты и ТЭС и военный госпиталь.

    Сегодня 10:26
    6
    просмотров
    Жителей Днепра и области предупреждают об опасном метеоявлении: будет сбивать с ног
    Жителей Днепра и области предупреждают об опасном метеоявлении: будет сбивать с ног

    Будьте осторожны!

    Сегодня 07:00
    6
    просмотров
    Погода на 28 марта: в Днепре будет облачно, но тепло
    Погода на 28 марта: в Днепре будет облачно, но тепло

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    5
    просмотров
    Заряжайте все: где в Днепре и области 28 марта не будет света
    Заряжайте все: где в Днепре и области 28 марта не будет света

    В Днепре и области отключат свет.

    Вчера 21:47
    14
    просмотров
    Жителей Днепра предупреждают о новой мошеннической схеме с петициями: в чем дело
    Жителей Днепра предупреждают о новой мошеннической схеме с петициями: в чем дело

    Новую фишинговую схему с петициями придумали мошенники.

    Вчера 21:24
    8
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх