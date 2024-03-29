Необычные деревянные дома в Днепре: история их появления (ФОТО)

На проспекте Свободы в Днепре среди многоквартирных и частных домов можно до сих пор увидеть небольшие деревянные домики. Некоторые облицованы кирпичом и внешне уже никак не отличаются от других частных строений.

Журналисты dnepr.info узнали, что это за дома и откуда они взялись в Днепре.

Такие домики старожилы называют «финскими». Такое название и не современный вид зданий объясняется тем, что эти дома были привезены на поездах из Финляндии после Второй мировой войны. Версий, почему и как дома попали к нам несколько.

Первая гласит о том, что после Второй мировой войны Финляндия выплачивала репарации. Это были не только деньги. Репарации «возвращались» в виде судов, пароходов, инструментов, буксиров и деревянных домов. Последние Финляндия отправила в разные страны около 10 тысяч деревянных зданий. Часть домов была привезена и в Днепр.

Вторая говорит о том, что здания были заведены в рамках торговых договоренностей во второй половине 1940-х годов. Какая из них более точная – сказать трудно.

Полутораэтажные деревянные здания в Днепре можно увидеть не только на проспекте Свободы, неподалеку от Диевки и жилмассива Красный Камень.

«Такие дома –бараки помню в районе левого берега, люди их обустраивали, но позже здания были снесены, на их месте появились многоэтажки», — вспоминает жительница Днепра Екатерина Фролова.

В таких домах нет удобств – только кухня и место для сна. В 1950-х годах в них селили людей. Такие дома считались временными. Часто в них селили работников предприятий, учителей.

«В одно из этих домов жила моя учительница и классный руководитель», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Наталья Литвин.

Раньше в Днепре таких домов было значительно больше, но часть их снесли.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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