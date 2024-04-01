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  • В одном из районов Днепра еще 40 лет назад существовали деревянные бараки (ФОТО)

В одном из районов Днепра еще 40 лет назад существовали деревянные бараки (ФОТО)

Сегодня 17:31
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После Второй мировой войны в разных районах Днепра были построены бараки. Строили их пленные немцы, а жили в них рабочие с семьями, занимающиеся строительством города. Часть таких бараков возводили из камня, часть – из дерева.

Новости Днепра про В одном из районов Днепра еще 40 лет назад существовали деревянные бараки (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали, как такие бараки выглядели 40 лет назад в Днепре.

Здания строились одно и двухэтажные. В качестве строительного материала часто выбиралось дерево. В них не было удобств. Семей в одном бараке могло быть несколько – в зависимости от того, сколько комнат было в здании. Кухня была общая, но все старались сделать небольшой кухонный уголок в своей «квартире». Чтобы максимально отделиться от соседей старались сделать отдельный вход, чтобы не мелькать в общем коридоре. Но такое было редко.

«В доме был общий коридор. Он был не очень больной, но комнаты были вполне просторными. В таком бараке жила моя одноклассница, мы в детстве несколько раз приходили в гости. Помню, у них был очень обустроенный, красивый двор, там росли фруктовые деревья, была небольшая беседка для обедов», — вспоминает жительница Днепра Ольга Егорова.

Жители бараков все бытовые дела – приготовление еды, стирка – все старались делать во дворе на улице, так как там было больше места.

Особенно много деревянных бараков было на жилмассиве Западный. Еще в 1980-х годах там жили люди. Но позже людей переселили в новое жилье, а деревянные бараки долгое время стояли бесхозные. Со временем их снесли.

фото: С. Василенко, группа «Екатеринослав-Днепропетровск-Днепр/история города»

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