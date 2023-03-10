Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Отключение света и аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Сегодня 12:36
просмотров

Сегодня, 10 марта, некоторые жители Днепра остались без воды.

Новости Днепра про Отключение света и аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Так, в связи с отключением электропитания остановлена ​​ПНС на просп. Гагарина, 102; ул. Маршала Малиновского, 8; просп. Пилипа Орлика, 11Б.

Поэтому понижено давление на верхних этажах:

  • просп. Гагарина, 100-124;
  • ул. Маршала Малиновского, 6;
  • пров. Любарского, 8-20;
  • просп. Богдана Хмельницкого, 2, 2а, 4;
  • просп. Пилипа Орлика, 15, 15а, 17, 17а.

Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.

Новости Днепра про Отключение света и аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Новости Днепра про Отключение света и аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Новости Днепра про Отключение света и аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ на ПНС на бульваре Звездном, 1Н снижено давление на верхних этажах на:

  • ул. Запорожское шоссе, 2а, 4, 10, 16;
  • бульваре Звездном, 1, 1д.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Новости Днепра про Отключение света и аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Также в связи с проведением аварийных работ по ул. Космической, 19 и ул. Немировича-Данченко, 38 прекращено водоснабжение:

  • Офтальмологического центра;
  • ул. Немировича-Данченко, 24-44;
  • ул. Космонавтов, 22.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Новости Днепра про Отключение света и аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Новости Днепра про Отключение света и аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Обновлено: также без воды жители:

Новости Днепра про Отключение света и аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области могут аварийно отключать свет

Читайте также:

Новости Днепра про Отключение света и аварийные работы: где сегодня в Днепре нет водыУкраїнська Новости Днепра про Отключение света и аварийные работы: где сегодня в Днепре нет водыРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепровском районе заметили следы краснокнижного барсука (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 13:09
    В Днепровском районе заметили следы краснокнижного барсука (ФОТО)

    У Днепра заметили европейского барсука.

    В Днепре на Байкальской на территории школы обнаружили труп: комментарий полиции
    Новости Днепра
    Сегодня 11:27
    В Днепре на Байкальской на территории школы обнаружили труп: комментарий полиции

    Сегодня, 10 марта, на территории школы №63 на улице Байкальской…

    Избили и забрали ценные вещи: на Днепропетровщине ранее судимые мужчины напали на пожилых супругов
    Новости Днепра
    Сегодня 10:55
    Избили и забрали ценные вещи: на Днепропетровщине ранее судимые мужчины напали на пожилых супругов

    8 марта около 22:45 в селе Терновка в дом пожилых…

    В Покрове женщина пыталась украсть у 91-летних дедушки и бабушки сбережения
    Новости Днепра
    Вчера 18:02
    В Покрове женщина пыталась украсть у 91-летних дедушки и бабушки сбережения

    Пожилые люди впустили злоумышленницу в квартиру якобы для проверки старых…

    Последние новости

    Золотые ягоды: в Днепре в «Сильпо» 200 граммов малины продают за 569 грн (ФОТО)
    Золотые ягоды: в Днепре в «Сильпо» 200 граммов малины продают за 569 грн (ФОТО)

    Наступила весна.

    Сегодня 13:19
    0
    просмотров
    В Днепровском районе заметили следы краснокнижного барсука (ФОТО)
    В Днепровском районе заметили следы краснокнижного барсука (ФОТО)

    У Днепра заметили европейского барсука.

    Сегодня 13:09
    просмотров
    Любил борщ с карасями, выпустил «Букварь» и рисовал портреты: ТОП-10 фактов о Тарасе Шевченко
    Любил борщ с карасями, выпустил «Букварь» и рисовал портреты: ТОП-10 фактов о Тарасе Шевченко

    10 марта в Украине – второй «Шевченковский день» или День памяти Шевченка. Украинский поэт родился 9 марта, а умер 10 марта, поэтому эти два дня весеннего месяца получили такое название. Тарас Шевченко умер в 47 летнем возрасте. Его тело перевезли…

    Сегодня 12:41
    просмотров
    На вокзале в Днепре у мужчины нашли гранату
    На вокзале в Днепре у мужчины нашли гранату

    На днепровском вокзале у пассажира нашли гранату.

    Сегодня 12:22
    0
    просмотров
    Подоляк анонсировал контрнаступление ВСУ через два месяца
    Подоляк анонсировал контрнаступление ВСУ через два месяца

    Подоляк рассказал, когда ВСУ могут начать контрнаступление.

    Сегодня 11:55
    просмотров
    В Днепре на Байкальской на территории школы обнаружили труп: комментарий полиции
    В Днепре на Байкальской на территории школы обнаружили труп: комментарий полиции

    Сегодня, 10 марта, на территории школы №63 на улице Байкальской нашли труп.

    Сегодня 11:27
    1
    просмотров
    Не расслабляемся: в Днепре и области могут аварийно отключать свет
    Не расслабляемся: в Днепре и области могут аварийно отключать свет

    В Днепре могут аварийно выключать свет.

    Сегодня 11:24
    просмотров
    Избили и забрали ценные вещи: на Днепропетровщине ранее судимые мужчины напали на пожилых супругов
    Избили и забрали ценные вещи: на Днепропетровщине ранее судимые мужчины напали на пожилых супругов

    8 марта около 22:45 в селе Терновка в дом пожилых супругов проникли двое ранее судимых мужчин.

    Сегодня 10:55
    1
    просмотров
    В Днепре потерялось трое павлинов (ФОТО)
    В Днепре потерялось трое павлинов (ФОТО)

    В Днепре ищут павлинов.

    Сегодня 10:42
    0
    просмотров
    В Днепре 11 спасателей тушили пожар в гараже (ФОТО)
    В Днепре 11 спасателей тушили пожар в гараже (ФОТО)

    Огонь потушили за 21 минуту.

    Сегодня 10:03
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх