Отключение света и аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Так, в связи с отключением электропитания остановлена ПНС на просп. Гагарина, 102; ул. Маршала Малиновского, 8; просп. Пилипа Орлика, 11Б.
Поэтому понижено давление на верхних этажах:
Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.
Кроме того, в связи с проведением аварийных работ на ПНС на бульваре Звездном, 1Н снижено давление на верхних этажах на:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Также в связи с проведением аварийных работ по ул. Космической, 19 и ул. Немировича-Данченко, 38 прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Обновлено: также без воды жители:
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области могут аварийно отключать свет.
Читайте также:
Автор:
У Днепра заметили европейского барсука.
Сегодня, 10 марта, на территории школы №63 на улице Байкальской…
8 марта около 22:45 в селе Терновка в дом пожилых…
Пожилые люди впустили злоумышленницу в квартиру якобы для проверки старых…
Наступила весна.
У Днепра заметили европейского барсука.
10 марта в Украине – второй «Шевченковский день» или День памяти Шевченка. Украинский поэт родился 9 марта, а умер 10 марта, поэтому эти два дня весеннего месяца получили такое название. Тарас Шевченко умер в 47 летнем возрасте. Его тело перевезли…
На днепровском вокзале у пассажира нашли гранату.
Подоляк рассказал, когда ВСУ могут начать контрнаступление.
Сегодня, 10 марта, на территории школы №63 на улице Байкальской нашли труп.
В Днепре могут аварийно выключать свет.
8 марта около 22:45 в селе Терновка в дом пожилых супругов проникли двое ранее судимых мужчин.
В Днепре ищут павлинов.
Огонь потушили за 21 минуту.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!