Отключение света и аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Сегодня, 10 марта, некоторые жители Днепра остались без воды.

Так, в связи с отключением электропитания остановлена ​​ПНС на просп. Гагарина, 102; ул. Маршала Малиновского, 8; просп. Пилипа Орлика, 11Б.

Поэтому понижено давление на верхних этажах:

просп. Гагарина, 100-124;

ул. Маршала Малиновского, 6;

пров. Любарского, 8-20;

просп. Богдана Хмельницкого, 2, 2а, 4;

просп. Пилипа Орлика, 15, 15а, 17, 17а.

Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ на ПНС на бульваре Звездном, 1Н снижено давление на верхних этажах на:

ул. Запорожское шоссе, 2а, 4, 10, 16;

бульваре Звездном, 1, 1д.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Также в связи с проведением аварийных работ по ул. Космической, 19 и ул. Немировича-Данченко, 38 прекращено водоснабжение:

Офтальмологического центра;

ул. Немировича-Данченко, 24-44;

ул. Космонавтов, 22.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Обновлено: также без воды жители:

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области могут аварийно отключать свет.

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