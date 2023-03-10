Не расслабляемся: в Днепре и области могут аварийно отключать свет

Хотя после вчерашнего ничего обстрела блекаута не произошло, но некоторые объекты энергетики все же пострадали.
По словам Укрэнерго, в некоторых общинах Днепропетровской области есть угроза аварийных отключений света. В частности, о проблемах с энергоснабжением сообщают жители Никополя. Вчера половина города осталась без света.
Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть стабильное электроснабжение, однако восстановительные работы требуют времени.
В ДТЭК заявляют, что лимиты отсутствуют, однако в случае перегрузки возможны отключения в отдельных районах области. Впрочем, жители левобережных районов Днепра говорят, что у них уже аварийно выключили свет.
Это подтверждают и в КП «Днепропроводоканал». Коммунальщики сообщили, что в связи с отключением электропитания ДТЭК остановлена ПНС
ул. Маршала Малиновского, дом. 8Б. Поэтому снижено давление на верхних этажах: ул. Маршала Малиновского, дом. 6, пер. Любарского, дом. 8-20.
Поэтому лучше по возможности не пользоваться лифтом, потому что свет может исчезнуть в любой момент из-за аварии.
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