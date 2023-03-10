Відключення світла та аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

Так, у зв’язку з відключенням електроживлення зупинено ПНС на просп. Гагаріна, 102; вул. Маршала Малиновського, 8; просп. Пилипа Орлика, 11Б.
Тому знижено тиск на верхніх поверхах:
Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.
Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ПНС на бульварі Зоряному, 1Н знижено тиск на верхніх поверхах на
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
Також у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Космічній, 19 та вул. Немировича-Данченка, 38 припинено водопостачання:
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області є загроза аварійних вимкнень світла.
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