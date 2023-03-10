Відключення світла та аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

Сьогодні, 10 березня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Так, у зв’язку з відключенням електроживлення зупинено ПНС на просп. Гагаріна, 102; вул. Маршала Малиновського, 8; просп. Пилипа Орлика, 11Б.

Тому знижено тиск на верхніх поверхах:

просп. Гагаріна, 100-124;

вул. Маршала Малиновського, 6;

пров. Любарського, 8-20;

просп. Богдана Хмельницького, 2, 2а, 4;

просп. Пилипа Орлика, 15, 15а, 17, 17а.

Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ПНС на бульварі Зоряному, 1Н знижено тиск на верхніх поверхах на

вул. Запорізьке шосе, 2а, 4, 10, 16;

бульварі Зоряному, 1, 1д.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Також у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Космічній, 19 та вул. Немировича-Данченка, 38 припинено водопостачання:

Офтальмологічного центру;

вул. Немировича-Данченка, 24-44;

вул. Космонавтів, 22.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області є загроза аварійних вимкнень світла.

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