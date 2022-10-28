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  • «Обустроил» корпус и создал новый факультет: кто такой Владимир Моссаковский в честь которого назвала улица в Днепре

«Обустроил» корпус и создал новый факультет: кто такой Владимир Моссаковский в честь которого назвала улица в Днепре

Сегодня 15:31
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Несколько лет назад в Днепре появилась улица Владимира Моссаковского. Это ученый-механик, всю жизнь проработавший в городе, а также один из ректоров Днепровского национального университета.

Новости Днепра про «Обустроил» корпус и создал новый факультет: кто такой Владимир Моссаковский в честь которого назвала улица в Днепре

Владимир Моссаковский родился в Мелитополе, но окончил школу уже в Днепре, а после поступил на физический факультет ДНУ им. О. Гончара, где позже работал на кафедре аэромеханики и был деканом физико-механического факультета института, а с 1964 по 1986 год – ректором ДНУ.

Во времена его руководства вуз стал одни из самых «узнаваемых» и популярных в Украине, в особенности факультет физики, где тогда готовили ведущих инженеров и конструкторов.

По инициативе Моссаковского в университете появился факультет прикладной математики, а чуть позже уже на факультете появилась кафедра математического моделирования. Появление такого факультета в учебном заведении было требованием времени, студентов обучали работе с электронными вычислительными машинами, тут учились будущие специалисты со всех уголков страны.

Новости Днепра про «Обустроил» корпус и создал новый факультет: кто такой Владимир Моссаковский в честь которого назвала улица в Днепре

При нем также началось «обустройство» студенческого городска ДНУ и строительство главного корпуса вуза в 1967 году, а также ряда зданий, которые сегодня принадлежат университету и находятся на проспекте Гагарина.

Будучи ректором вуза Владимир Моссаковский не переставал заниматься наукой. Он был специалистом в области математической и прикладной теории упругости, прочности и устойчивости тонкостенных конструкций, писал научные работы и готовил специалистов.

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Новости Днепра про «Обустроил» корпус и создал новый факультет: кто такой Владимир Моссаковский в честь которого назвала улица в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про «Обустроил» корпус и создал новый факультет: кто такой Владимир Моссаковский в честь которого назвала улица в ДнепреРусский

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