Где в Днепре находится «Корея» и откуда она взялась

Находится жилмассив в юго-западной части города. Первые дома тут появились в середине прошлого века. Одна из версий появления «Кореи» — самострой на свободной территории. Во время возникновения массива в Днепре была острая нехватка жилья, иногда люди селились там, где находили «свободный» клочок земли. Теперь тут можно увидеть здания разных времен – и старые дома, которые вот-вот развалятся и вполне новые здания, возведенные или капитально отремонтированные несколько лет назад.
У названия «Корея» четыре варианта происхождения. По одной из версий, назвали поселок так по аналогии с Амуром, поскольку от центра города он находился очень далеко и на момент возникновения это была черта Днепра. Согласно второй версии – название было придумано в память о проходивших в 1950-х годах, когда между КНДР и Республикой Корея возник конфликт. Третья версия происхождения названия – массив был так густо заселен домиками разной формы, размера и цвета, что вызвало аналогии с застройкой азиатских городков. Четвертая версия – самая простая. Застройка массива началась с улицы Корейской, что находится неподалеку. Какая из версий точная – сказать сложно.
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