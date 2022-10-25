Редкие кадры: в центре Днепре из воды показался остров Ад (ФОТО)

Один из них сегодня показался на водной глади, неподалеку от Монастырского острова. Названий у этого клочка суши множество. На планах города в XVIII веке его называли «Чертовым островом» или «остров Ад», позже его называли «Поповой косой», поскольку находился остров между Монастырским или Богомоловским островом с одной стороны и храмом на вершине горы, с другой стороны. Согласно легенде, добраться до «Поповой косы» можно было по подземному тоннелю, что вел к Днепру от Потемкинского дворца.
200 лет назад место считалось мистическим и опасным. Из-за воронки, что создавало течение воды в этом месте ходили слухи, что под водой в этом месте живут русалки, которые утягивают пловцов и небольшие лодки на дно. Появилась даже легенда, гласившая о том, что на проклятом месте разбилась одна из рыбацких лодок и стала призраком. Увидеть местного «Летучего голландца» сулило беду, ведь на его борту сидели утопленники, имевшие при жизни дело с дьяволом. Вот из-за таких слухов местность и прозвали «Чертовым островом» или «Адом».
Два века назад остров пугал людей не только потому что течение там создавало воронку, но и потому что «Попова коса» меняла свои очертания. Но тут опять-таки было виновно течение, а не нечистая сила. Хотя в то время люди считали иначе.
Сегодня остров время от времени показывается из воды. В основном это происходит летом, когда долго нет дождей и река мелеет.
Но иногда «Ад» показывается и в другое время года, как, например, сегодня. Причина того, что клочок суши можно разглядеть – упавший уровень воды в Днепре.
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