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Редкие кадры: в центре Днепре из воды показался остров Ад (ФОТО)

Сегодня 17:16
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Один из самых популярных сегодня островов в Днепре – Монастырский, иногда жители города заплывают на байдарках на Зеленый и Шевский острова, но больше клочков суши на реке нет. Однако, 100 лет назад их было в разы больше. Большая часть оказалась затопленной при строительстве ДнепроГЕС. Но иногда «утонувшие» острова все же выглядывают из воды.

Новости Днепра про Редкие кадры: в центре Днепре из воды показался остров Ад (ФОТО)

Один из них сегодня показался на водной глади, неподалеку от Монастырского острова. Названий у этого клочка суши множество. На планах города в XVIII веке его называли «Чертовым островом» или «остров Ад», позже его называли «Поповой косой», поскольку находился остров между Монастырским или Богомоловским островом с одной стороны и храмом на вершине горы, с другой стороны. Согласно легенде, добраться до «Поповой косы» можно было по подземному тоннелю, что вел к Днепру от Потемкинского дворца.

Новости Днепра про Редкие кадры: в центре Днепре из воды показался остров Ад (ФОТО)

200 лет назад место считалось мистическим и опасным. Из-за воронки, что создавало течение воды в этом месте ходили слухи, что под водой в этом месте живут русалки, которые утягивают пловцов и небольшие лодки на дно. Появилась даже легенда, гласившая о том, что на проклятом месте разбилась одна из рыбацких лодок и стала призраком. Увидеть местного «Летучего голландца» сулило беду, ведь на его борту сидели утопленники, имевшие при жизни дело с дьяволом. Вот из-за таких слухов местность и прозвали «Чертовым островом» или «Адом».

Новости Днепра про Редкие кадры: в центре Днепре из воды показался остров Ад (ФОТО)

Два века назад остров пугал людей не только потому что течение там создавало воронку, но и потому что «Попова коса» меняла свои очертания. Но тут опять-таки было виновно течение, а не нечистая сила. Хотя в то время люди считали иначе.

Новости Днепра про Редкие кадры: в центре Днепре из воды показался остров Ад (ФОТО)

Сегодня остров время от времени показывается из воды. В основном это происходит летом, когда долго нет дождей и река мелеет.

Новости Днепра про Редкие кадры: в центре Днепре из воды показался остров Ад (ФОТО)

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Но иногда «Ад» показывается и в другое время года, как, например, сегодня. Причина того, что клочок суши можно разглядеть – упавший уровень воды в Днепре.

Новости Днепра про Редкие кадры: в центре Днепре из воды показался остров Ад (ФОТО)

 

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