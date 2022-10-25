Редкие кадры: в центре Днепре из воды показался остров Ад (ФОТО)

Один из самых популярных сегодня островов в Днепре – Монастырский, иногда жители города заплывают на байдарках на Зеленый и Шевский острова, но больше клочков суши на реке нет. Однако, 100 лет назад их было в разы больше. Большая часть оказалась затопленной при строительстве ДнепроГЕС. Но иногда «утонувшие» острова все же выглядывают из воды.

Один из них сегодня показался на водной глади, неподалеку от Монастырского острова. Названий у этого клочка суши множество. На планах города в XVIII веке его называли «Чертовым островом» или «остров Ад», позже его называли «Поповой косой», поскольку находился остров между Монастырским или Богомоловским островом с одной стороны и храмом на вершине горы, с другой стороны. Согласно легенде, добраться до «Поповой косы» можно было по подземному тоннелю, что вел к Днепру от Потемкинского дворца.

200 лет назад место считалось мистическим и опасным. Из-за воронки, что создавало течение воды в этом месте ходили слухи, что под водой в этом месте живут русалки, которые утягивают пловцов и небольшие лодки на дно. Появилась даже легенда, гласившая о том, что на проклятом месте разбилась одна из рыбацких лодок и стала призраком. Увидеть местного «Летучего голландца» сулило беду, ведь на его борту сидели утопленники, имевшие при жизни дело с дьяволом. Вот из-за таких слухов местность и прозвали «Чертовым островом» или «Адом».

Два века назад остров пугал людей не только потому что течение там создавало воронку, но и потому что «Попова коса» меняла свои очертания. Но тут опять-таки было виновно течение, а не нечистая сила. Хотя в то время люди считали иначе.

Сегодня остров время от времени показывается из воды. В основном это происходит летом, когда долго нет дождей и река мелеет.

Но иногда «Ад» показывается и в другое время года, как, например, сегодня. Причина того, что клочок суши можно разглядеть – упавший уровень воды в Днепре.

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