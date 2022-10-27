Старые стены и «нора»: как выглядит вероятный вход у пещеры на Монастырском острове (ФОТО)

В Днепре много загадочных мест, окутанных городскими легендами. Чемпионом по таинственным рассказам вполне может считаться Монастырский остров. Его называют «местом силы» различные экстрасенсы, верят, что под памятником Тарасу Шевченко находится магический кристалл, а на самом острове есть «порталы» в космос. Также среди легенд говорится о том, что раньше на острове были пещеры, в которых жили люди. Слухами эту историю можно назвать лишь отчасти, поскольку о пещерах упоминали историки еще несколько веков назад.

Согласно городским легендам, неподалеку от памятника Тарасу Шевченко на острове есть вход в пещеры. Найти его сложно, поскольку уровень воды в Днепре не позволял внимательно изучить местность, но так как Днепр этой осенью стал мельче, то прогулявшись вокруг места, где находится памятник и церковь можно увидеть много интересного.

Согласно легенде, на острове всегда жили люди. Во времена до Киевской Руси сначала на этом клочке суши проводили ритуалы жертвоприношения и обитали скифы, а потом здесь поселились монахи-византийцы, обустроили свой монастырь и церковь. Произошло это в IX веке. По пути в Византию тут останавливалась сначала княгиня Ольга, а потом и князь Владимир. Монастырь и храм были разрушены в 1230-х годах монголо-татарами. По традиции византийских монастырей под зданием должно было быть подземелье. Также это могли быть пещеры в скалах. Отмечается, что там, где сегодня находится водопад «Порог ревучий» раньше могло быть несколько гротов.

Вновь на острове монахи появились только в середине 1740-х годов, а сам клочок суши был закреплен за Пустынно-Николаевским Запорожским монастырем. Вместе с монахами на острове поселились казаки. Но в 1820 году остров перешел в управление Екатеринославского училища садоводства. Его приспособили для разведения смолистых пород деревьев, но уже в 1863 году продали купцу Рябинину. Остров, до этого носивший названия Монастырским переименовали в Рябининский, а позже в Бураковский, Богомоловский, словом, его называли в честь тех, кто тут жил и владел этим кусочком суши. Но первое название произошло от того, что на острове находился монастырь. Его в своем труде «Описание Украины» упоминал Гийом де Боплан еще в 1651 году.

О том, что на острове действительно был монашеский храм и обитель говорят памятный знак – крест, установленный неподалеку от церкви. Его установили в 1994 году. По приданиям, остров посещал даже апостол Андрей Первозванный и также установил крест на месте святилища скифов. После монахи возвели тут монастырь.

Во время строительства ГЕС остров был частично затоплен и то, что мы видим сегодня – лишь часть его территории. Также мог быть затоплен и вход в пещеру. Сегодня вода немного отошла и есть возможность лучше рассмотреть территорию острова. Нам удалось обнаружить «ступеньки», которые теоретически могли вести к монастырю.

А также предполагаемый «вход» в пещеру.

Не секрет, что под Соборной площадью и Дворцом студентов существуют подземные ходы. О них в своих работах писал еще Дмитрий Яворницкий, но обнаружив один из входов историк смог пройти только 300 метров, остальная часть подземелья оказалась завалена хламом и мусором. Согласно некоторым данным, один из выходов из подземелья мог находится на острове. Несколько веков назад островов на Днепре было гораздо больше, чем сейчас и теоретически возможно, что ход из Дворца студентов мог идти даже до острова. Но доказательств этому нет, а лишь одни городские легенды.

Скорее всего то, что мы видим на фото – просто вход в погреб или хозяйственное помещение монастыря, а возможно это «подземелье» принадлежало одному из купцов, владевшим островом и хранил он в нем продукты или вино.

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