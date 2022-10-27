Как выглядит один из самых старых подземных переходов в Днепре (ФОТО)

Чтобы не рисковать жизнью переходят дорогу с интенсивным движением жители Днепра могут сделать это под землей, по переходу. Таких переходов в Днепре несколько. Журналисты dnepr.info спустились в один из самых старых подземных переходов в городе и посмотрели, как он выглядит.

Находится переход на одном из жилых массивов Днепра. Построили его как только массив стал разрастаться и по дороге стал ходить электротранспорт. Сделано это было, чтобы людям удобнее было переходить к остановке.

В конце 1990-х этот переход был местом бойкой и интенсивной торговли. За стеклянными прилавками и в свете множества лампочек тут продавали «золотые» украшения, сигареты, детские игрушки, в том числе и модный когда-то «тамагочи», можно было выпить кофе в необычных бумажных стаканчиках. В холодное время года в переходе работал «обогреватель». Тут топили огромным «дуйчиком» и было тепло настолько, что продавцы работали в тонких свитерах. Чтобы холод с улицы не попадал под землю тут стояло два ряда дверей, как в метро.

В начале 2000-х торговля под землей резко прекратилась. Переход опустел, пропали прилавки, «дуйчик», куда-то делись двери. Несколько лет в нем было темно. Даже лампочки не работали. Люди предпочитали переходить дорогу через восемь полос движения, чем спускаться в переход.

Но уже к концу 2010-х ситуация улучшилась. В переходе появилось освещение, но было грязно.

Теперь под землей работники коммунального предприятия регулярно убирают, «латают» гранитные ступеньки, которые с возрастом «расходятся» и «опускаются». Есть свет. Уличные художники регулярно рисуют свои картины на стенах перехода, а коммунальщики регулярно их закрашивают.

Теперь это чистый и аккуратный подземный переход, тут уже давно ничего не продают, но и ходить не страшно. Иногда переход с одной стороны улицы на другую сопровождается «живой» музыкой. В переход регулярно приходят «поиграть» скрипачи, гитаристы, приносят даже барабаны.

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