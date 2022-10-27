Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Как выглядит один из самых старых подземных переходов в Днепре (ФОТО)

Сегодня 17:47
просмотров

Чтобы не рисковать жизнью переходят дорогу с интенсивным движением жители Днепра могут сделать это под землей, по переходу. Таких переходов в Днепре несколько. Журналисты dnepr.info спустились в один из самых старых подземных переходов в городе и посмотрели, как он выглядит.
Новости Днепра про Как выглядит один из самых старых подземных переходов в Днепре (ФОТО)

 

Находится переход на одном из жилых массивов Днепра. Построили его как только массив стал разрастаться и по дороге стал ходить электротранспорт. Сделано это было, чтобы людям удобнее было переходить к остановке.

Новости Днепра про Как выглядит один из самых старых подземных переходов в Днепре (ФОТО)

 

В конце 1990-х этот переход был местом бойкой и интенсивной торговли. За стеклянными прилавками и в свете множества лампочек тут продавали «золотые» украшения, сигареты, детские игрушки, в том числе и модный когда-то «тамагочи», можно было выпить кофе в необычных бумажных стаканчиках. В холодное время года в переходе работал «обогреватель». Тут топили огромным «дуйчиком» и было тепло настолько, что продавцы работали в тонких свитерах. Чтобы холод с улицы не попадал под землю тут стояло два ряда дверей, как в метро.

В начале 2000-х торговля под землей резко прекратилась. Переход опустел, пропали прилавки, «дуйчик», куда-то делись двери. Несколько лет в нем было темно. Даже лампочки не работали. Люди предпочитали переходить дорогу через восемь полос движения, чем спускаться в переход.

Новости Днепра про Как выглядит один из самых старых подземных переходов в Днепре (ФОТО)

 

Но уже к концу 2010-х ситуация улучшилась. В переходе появилось освещение, но было грязно.

Теперь под землей работники коммунального предприятия регулярно убирают, «латают» гранитные ступеньки, которые с возрастом «расходятся» и «опускаются». Есть свет. Уличные художники регулярно рисуют свои картины на стенах перехода, а коммунальщики регулярно их закрашивают.

Новости Днепра про Как выглядит один из самых старых подземных переходов в Днепре (ФОТО)

 

Теперь это чистый и аккуратный подземный переход, тут уже давно ничего не продают, но и ходить не страшно. Иногда переход с одной стороны улицы на другую сопровождается «живой» музыкой. В переход регулярно приходят «поиграть» скрипачи, гитаристы, приносят даже барабаны.

Новости Днепра про Как выглядит один из самых старых подземных переходов в Днепре (ФОТО)

 

 

Читайте также:

Новости Днепра про Как выглядит один из самых старых подземных переходов в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как выглядит один из самых старых подземных переходов в Днепре (ФОТО)Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Война догнала и здесь: в Днепре спасают сбежавшую на Никопольщину из Славянска переселенку
    Новости Днепра
    Сегодня 17:41
    Война догнала и здесь: в Днепре спасают сбежавшую на Никопольщину из Славянска переселенку

    В Днепре спасают переселенку из Славянска, сбежавшую на Никопольщину от…

    В Днепре арестовали здания и имущество нефтебазы, которой владеют россияне
    Новости Днепра
    Сегодня 16:51
    В Днепре арестовали здания и имущество нефтебазы, которой владеют россияне

    В Днепре арестовали имущество нефтебазы, владельцы которой платили налоги в…

    В Днепре мужчина погиб под колесами трамвая №9
    Новости Днепра
    Сегодня 16:48
    В Днепре мужчина погиб под колесами трамвая №9

    Сегодня, 27 октября, в Днепре на улице Любарского произошла трагедия.

    Самые дешевые дома в Днепре: почем продают жилье в Чечеловском районе
    Новости Днепра
    Сегодня 15:11
    Самые дешевые дома в Днепре: почем продают жилье в Чечеловском районе

    Чечеловский район – один из самых старых в Днепре. Его…

    Последние новости

    Война догнала и здесь: в Днепре спасают сбежавшую на Никопольщину из Славянска переселенку
    Война догнала и здесь: в Днепре спасают сбежавшую на Никопольщину из Славянска переселенку

    В Днепре спасают переселенку из Славянска, сбежавшую на Никопольщину от войны, но ее и здесь догнали вражеские снаряды.

    Сегодня 17:41
    0
    просмотров
    В Днепре арестовали здания и имущество нефтебазы, которой владеют россияне
    В Днепре арестовали здания и имущество нефтебазы, которой владеют россияне

    В Днепре арестовали имущество нефтебазы, владельцы которой платили налоги в РФ.

    Сегодня 16:51
    просмотров
    В Днепре мужчина погиб под колесами трамвая №9
    В Днепре мужчина погиб под колесами трамвая №9

    Сегодня, 27 октября, в Днепре на улице Любарского произошла трагедия.

    Сегодня 16:48
    0
    просмотров
    В Кривом Роге женщина выбросила младенца в выгребную яму: комментарий правоохранителей
    В Кривом Роге женщина выбросила младенца в выгребную яму: комментарий правоохранителей

    25 октября в одном из районов Кривого Рога в выгребной яме обнаружили тело младенца.

    Сегодня 15:52
    1
    просмотров
    В боях Донецкой области погиб железнодорожник из Днепропетровщины
    В боях Донецкой области погиб железнодорожник из Днепропетровщины

    Защищая Украину в Донецкой области погиб железнодорожник из Каменского.

    Сегодня 15:44
    просмотров
    Самые дешевые дома в Днепре: почем продают жилье в Чечеловском районе
    Самые дешевые дома в Днепре: почем продают жилье в Чечеловском районе

    Чечеловский район – один из самых старых в Днепре. Его основали в 1898 году. Жили в районе в основном работники Брянского завода. Находится на правом берегу Днепра. Из достопримечательностей в районе есть стадион «Метеор», парк «Зеленый гай», Свято-Благовещенский храм. На…

    Сегодня 15:11
    просмотров
    В Днепре предлагают переименовать улицу в честь погибшего Героя Максима Семенова
    В Днепре предлагают переименовать улицу в честь погибшего Героя Максима Семенова

    В Днепре на "Райончике" может появиться улица в честь Защитника Макса Семенова.

    Сегодня 14:52
    3
    просмотров
    Как в 90-е: в Днепре задержали банду рэкетиров
    Как в 90-е: в Днепре задержали банду рэкетиров

    В Днепре полицейские вручили подозрение трем участникам преступной группы, требовавшим деньги у предпринимателей.

    Сегодня 14:49
    просмотров
    Какой радиационный фон в Днепре и области 27 октября
    Какой радиационный фон в Днепре и области 27 октября

    Внимание!

    Сегодня 13:59
    0
    просмотров
    В Днепре по вечерам массово разбивают и грабят припаркованные авто
    В Днепре по вечерам массово разбивают и грабят припаркованные авто

    В Днепре массово разбивают припаркованные автомобили.

    Сегодня 13:47
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх