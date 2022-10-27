Самые дешевые дома в Днепре: почем продают жилье в Чечеловском районе

Купить дом в районе Аптекарской балки в Днепре обойдется в 450 тыс грн. Во дворе 6 соток, есть дом на три комнаты. Общая площадь здания 50 кв.м. стены из кирпича. Был построен более 30 лет назад. Отопление печное. Удобства на улице. В дом проведена вода. Дому очень нужен ремонт.
Также под ремонт продают трехкомнатный дом в 26 кв.м. в районе улицы Философской в Днепре. Обойдется он в 468 тыс грн. Централизованное отопление. Территория двора позволяет построить там крытую парковку для авто и беседку.
636 тыс грн обойдется одноэтажный дом на 43 кв.м. в районе улицы Подгорной в Днепре. В доме установлено индивидуальное отопление, есть централизованное водоснабжение, сливная яма во дворе. Во дворе на 10 соток есть дополнительные постройки и летняя кухня.
711 тыс грн стоит дом в районе улицы Васильевская. Общая площадь здания 54 кв.м. Возведенный в 1970-х годах из монолита, обложен кирпичем. Проведены газ, вода, свет. Можно обогревать дом голубым топливом или дровами. Также покупатель получит участок на 10 соток земли.
В районе Краснополья можно купить дом за 768 тыс грн. Общая площадь 43 кв.м. В доме две комнаты, построен он был более 40 лет назад. Стены утепленные. Удобства в доме. Есть газ, вода и электричество, проведен Интернет. В придачу к дому идет беседка и двор на 8 соток земли.
Также в Краснополье, но уже не другой улице можно купить дом за 824 тыс грн. В нем три комнаты и общая площадь 62 кв.м. Удобства в доме. Есть все коммунальные «блага» и котел для отопления. Неподалеку от двора находится пастбище и ручей. Дом утепленный. Двор – 20 соток.
В районе Общественного переулка продают дом за 955 тыс грн. Двор – 48 соток, дом – 63 кв.м. и 4 комнаты. В здании есть подвал с двумя комнатами, удобства в доме. Есть газовый котел для отопления.
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