«Облаштував» корпус та створив новий факультет: хто такий Володимир Моссаковський на честь якого назвала вулиця у Дніпрі

Кілька років тому у Дніпрі з'явилася вулиця Володимира Моссаковського. Це вчений-механік, який усе життя пропрацював у місті, а також один із ректорів Дніпровського національного університету.

Кілька років тому у Дніпрі з’явилася вулиця Володимира Моссаковського. Це вчений-механік, який усе життя пропрацював у місті, а також один із ректорів Дніпровського національного університету.

Володимир Моссаковський народився у Мелітополі, але закінчив школу вже у Дніпрі, а потім вступив на фізичний факультет ДНУ ім. О. Гончара, де згодом працював на кафедрі аеромеханіки та був деканом фізико-механічного факультету інституту, а з 1964 по 1986 рік – ректором ДНУ.

За часів його керівництва виш став одним із найвідоміших і найпопулярніших в Україні. Особливою шаною користувався факультет фізики, де тоді готували провідних інженерів та конструкторів.

З ініціативи Моссаковського в університеті з’явився факультет прикладної математики, а згодом вже на факультеті з’явилася кафедра математичного моделювання. Поява такого факультету у навчальному закладі була вимогою часу, студентів навчали роботі з електронними обчислювальними машинами, тут навчалися майбутні спеціалісти з усіх куточків країни.

При ньому також розпочалося «облаштування» студентського містечка ДНУ та будівництво головного корпусу вишу у 1967 році, а також низки будівель, які сьогодні належать університету та знаходяться на проспекті Гагаріна.

Як ректор вузу Володимир Моссаковський не переставав займатися наукою, писав роботи та готував фізико-математичних фахівців для різних галузей.

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