Образовались километровые пробки: в Днепре из-за снегопада произошло много аварий (ВИДЕО)

В Днепре после обеда начался снегопад.

Из-за снега на дорогах Днепра произошло много ДТП. Сообщения об авариях поступают из разных частей города.

Известно о ДТП на Игрене, а также на Набережной. На улице Шевченко среди дороги упало дерево и оборвало линии электропередач. Из-за этого движение на участке было заблокировано. Авария также произошла на выезде с Нового моста.

Днепряне сообщаются о пробках в центре города. Трудно не только владельцам машин, в центре города образовались огромные очереди на маршрутки.

Напомним, ранее полицейские предупреждали о плохих погодных условиях, а коммунальщики просили освободить дороги для коммунальной техники.

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