Простягаються через усю вулицю: у середмісті Дніпра величезні черги на маршрутки (ФОТО)

Через снігопад на дорогах затори, а кількість бажаючих сісти у громадський транспорт збільшується з кожною хвилиною.
Люди збираються в довжелезні черги, які іноді простягаються через усю вулицю.
До прикладу, у центрі Дніпра зібралося декілька десятків людей. Чекати доводиться більше години. Відео з середмістя опублікували в соцмережах дніпряни.
Нагадаємо, сьогодні після обіду в Дніпрі почався снігопад.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі після обіду почався снігопад.
В Амур-Нижньодніпровському районі стався дивний інцидент.
У Дніпро привезли вогонь миру.
У Дніпрі після обіду почався дуже сильний снігопад. За лічені…