Простягаються через усю вулицю: у середмісті Дніпра величезні черги на маршрутки (ФОТО)

У середмісті Дніпра зібралися кілометрові черги на маршрутки.

Через снігопад на дорогах затори, а кількість бажаючих сісти у громадський транспорт збільшується з кожною хвилиною.

Люди збираються в довжелезні черги, які іноді простягаються через усю вулицю.

До прикладу, у центрі Дніпра зібралося декілька десятків людей. Чекати доводиться більше години. Відео з середмістя опублікували в соцмережах дніпряни.

Нагадаємо, сьогодні після обіду в Дніпрі почався снігопад.

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