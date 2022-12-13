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  • Простягаються через усю вулицю: у середмісті Дніпра величезні черги на маршрутки (ФОТО)

Простягаються через усю вулицю: у середмісті Дніпра величезні черги на маршрутки (ФОТО)

Сьогодні 17:07
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У середмісті Дніпра зібралися кілометрові черги на маршрутки.

Новости Днепра про Простягаються через усю вулицю: у середмісті Дніпра величезні черги на маршрутки (ФОТО)

Через снігопад на дорогах затори, а кількість бажаючих сісти у громадський транспорт збільшується з кожною хвилиною.

Люди збираються в довжелезні черги, які іноді простягаються через усю вулицю.

До прикладу, у центрі Дніпра зібралося декілька десятків людей. Чекати доводиться більше години. Відео з середмістя опублікували в соцмережах дніпряни.

Нагадаємо, сьогодні після обіду в Дніпрі почався снігопад.

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Новости Днепра про Простягаються через усю вулицю: у середмісті Дніпра величезні черги на маршрутки (ФОТО)Українська

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