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  • У Дніпрі “вхурделило”, а водіїв попереджають про небезпеку та просять звільнити дороги

У Дніпрі “вхурделило”, а водіїв попереджають про небезпеку та просять звільнити дороги

Сьогодні 15:24
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У Дніпрі розпочався перший в цьому році снігопад.

Новости Днепра про У Дніпрі

Невеликий сніг в Дніпрі перетворився на снігопад. На вулиці вже виїхала снігоприбиральна техніка, а водіїв просять по можливості не заважати роботі комунальників. Про це повідомили в департаменті благоустрою та інфраструктури ДМР. Крім цього, власників авто закликають не ставити машини на узбіччі.

У Дніпрі пішов сніг, тому спецтехніка для прибирання вулиць вже працює. Тож звертаємось до автовласників з наполегливим проханням сьогодні якомога швидше залишити вулиці, аби не заважати руху спецтехніки, що прибирає дороги. Також велике прохання, не залишати свої автівки на узбіччях, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про У Дніпрі

Про небезпеку повідомляє Нацполіція. Правоохоронці закликають не виїздити на авто без потреби. Сьогодні та завтра 14 грудня прогнозується ожеледиця, значний сніг та налипання мокрого снігу, місцями пориви вітру. Рівень небезпечності перший.

За можливості перечекайте негоду вдома, а якщо опинилися в дорозі – будьте уважні та наберіться терпіння.

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