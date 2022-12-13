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  • Пекельна поїздка у потязі до Одеси: мешканець Дніпра 13 годин їхав, наче в сауні

Пекельна поїздка у потязі до Одеси: мешканець Дніпра 13 годин їхав, наче в сауні

Сьогодні 11:16
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Дніпрянин поскаржився на "пекельну" поїздку у потязі до Одеси.

Новости Днепра про Пекельна поїздка у потязі до Одеси: мешканець Дніпра 13 годин їхав, наче в сауні

Про свій неприємний досвід розповів дніпрянин Сергій Дубіл’єр.

За словами чоловіка, він їхав в потязі “Одеса-Дніпро”, де було занадто спекотно. Температура в коридорі досягала +26 градусів, а в купе було ще спекотніше. Звичайно, в умовах блекаутів та відключень опалення такі умови здаються райськими, але не коли ти вимушений їхати в тісному вагону більше 10 годин.

На жаль, це не перший випадок. У коментарях під дописом користувачі підтвердили слова автора і зазначили, що з опаленням у вагонах є проблеми. Зазначимо, що згідно санітарних норм, температура не повинна перевищувати 20 градусів.

У вечері 8 грудня представники “Укрзалізниці” відреагували на цю ситуацію.

“Щиро перепрошуємо за ситуацію, яка склалася. Ми подбаємо про те, щоб не допускати подібних випадків у майбутньому. Інформацію вже передано до відповідного підрозділу”, – повідомили в “Укрзалізниці”.

Новости Днепра про Пекельна поїздка у потязі до Одеси: мешканець Дніпра 13 годин їхав, наче в сауні

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Новости Днепра про Пекельна поїздка у потязі до Одеси: мешканець Дніпра 13 годин їхав, наче в сауніУкраїнська Новости Днепра про Пекельна поїздка у потязі до Одеси: мешканець Дніпра 13 годин їхав, наче в сауніРусский

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