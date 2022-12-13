У Кривому Розі повернуть електротранспорт та вуличне освітлення

У Кривому Розі повернуться трамваї, тролейбуси та вуличне освітлення.

Про це повідомив Олександр Вілкул.

За його словами, сьогодні 13 грудня, з 12.00 виводять на лінії тролейбуси, трамваї та швидкісний трамвай. Також сьогодні ввечері будуть намагатися включати зовнішнє освітлення, але в меншому форматі – не більше 30%.

Нагадаємо, в Дніпрі електротранспорт працює в режимі “обкатки” – це технічні рейси, які можуть перевозити пасажирів. Тому побачити на вулицях міста тролейбуси можна, але повноцінно вони не їздять.

Крім цього, зі вчора в Дніпрі почали вмикати вуличне освітлення. Але повернуть лише частину. Так, загальна кількість вуличного освітлення, що працюватиме, не перевищуватиме 30% та буде залежати від ситуації в енергосистемі України. Вимикатимуть його о 21:00.

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