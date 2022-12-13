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Сьогодні у Кривому Розі буде чутно вибухи: що сталося

Сьогодні 10:02
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Важлива інформація!

Новости Днепра про Сьогодні у Кривому Розі буде чутно вибухи: що сталося

Сьогодні, 13 грудня, у Кривому Розі з 9:00 до 14:00 буде чутно вибухи.

У цей час ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» буде проводити планові випробувальні вибухові роботи (Тернівський район).

Усі вибухи контролюються, тому причин для занепокоєння немає.

Але, будь ласка, не ігноруйте повітряну тривогу та бережіть себе!

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Новости Днепра про Сьогодні у Кривому Розі буде чутно вибухи: що сталосяУкраїнська Новости Днепра про Сьогодні у Кривому Розі буде чутно вибухи: що сталосяРусский

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