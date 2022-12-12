Мешканці Дніпра можуть отримати певні ліки безкоштовно: подробиці

У Міністерстві охорони здоров’я України нагадують, що в державі діє Програма медичних гарантій, яка передбачає безоплатні ліки. У межах програми реімбурсації кожен українець може отримати послуги та ліки безоплатно або з незначною доплатою, незалежно від місця перебування.
31 жовтня 2022 року набув чинності новий Реєстр лікарських засобів. Усього в оновленому реєстрі 462 лікарські засоби. З них 149 – повністю безоплатні, 313 – з доплатою.
Це препарати для лікування серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, цукрового діабету ІІ типу, нецукрового діабету, розладів психіки та поведінки, епілепсії. Також в програму було додано два нові напрями: хронічне обструктивне захворювання легень та хвороба Паркінсона.
Пропонуємо підбірку ресурсів, на яких можна більше дізнатись про безоплатні ліки та знайти аптеки, які їх відпускають.
Якщо вам потрібні «доступні ліки»:
Якщо ви не знаєте, як почати отримувати «Доступні ліки» під час воєнного стану – роз’яснення можна почитати за посиланням.
Нагадуємо, що для пацієнтів, які лікуються у стаціонарі, ліки з Національного переліку лікарських засобів надаються безоплатно на весь період лікування. Нацперелік містить назви основних безпечних лікарських засобів із доведеною ефективністю, які використовуються під час лікування проти найпоширеніших захворювань в Україні. Медзаклади закуповують ліки з Нацпереліку самостійно. До нього входять понад 400 препаратів (від серцево-судинних захворювань, хвороб органів дихання, інфекційних захворювань, хвороб кістково-м’язової системи, хронічних захворювань нирок тощо).
Перевірити наявність ліків у медзакладі можна на «Є ЛІКИ».
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