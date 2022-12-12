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Мешканці Дніпра можуть отримати певні ліки безкоштовно: подробиці

Сьогодні 19:04
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Через повномасштабну війну, розв’язану рф, на жаль, все більше українців потребують різнопланової медичної допомоги, при цьому рівень доходів і добробуту багатьох знизився, зокрема через втрату роботи, бізнесу, майна тощо.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра можуть отримати певні ліки безкоштовно: подробиці

У Міністерстві охорони здоров’я України нагадують, що в державі діє Програма медичних гарантій, яка передбачає безоплатні ліки. У межах програми реімбурсації кожен українець може отримати послуги та ліки безоплатно або з незначною доплатою, незалежно від місця перебування.

31 жовтня 2022 року набув чинності новий Реєстр лікарських засобів. Усього в оновленому реєстрі 462 лікарські засоби. З них 149 – повністю безоплатні, 313 – з доплатою.

Це препарати для лікування серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, цукрового діабету ІІ типу, нецукрового діабету, розладів психіки та поведінки, епілепсії. Також в програму було додано два нові напрями: хронічне обструктивне захворювання легень та хвороба Паркінсона.

Пропонуємо підбірку ресурсів, на яких можна більше дізнатись про безоплатні ліки та знайти аптеки, які їх відпускають.

Якщо вам потрібні «доступні ліки»:

  • за посиланням — сайт «Ліки Контроль» з інформацією про ліки та інструкціями до них, є і мобільний додаток;
  • можна скористатись чат-ботом «Спитай Гриця» для пошуку препаратів і найближчої аптеки у рамках програми «Доступні ліки»;
  • за посиланням — ресурс «Tabletki.ua» для пошуку «доступних ліків» в аптеках.

Якщо ви не знаєте, як почати отримувати «Доступні ліки» під час воєнного стану – роз’яснення можна почитати за посиланням.

Нагадуємо, що для пацієнтів, які лікуються у стаціонарі, ліки з Національного переліку лікарських засобів надаються безоплатно на весь період лікування. Нацперелік містить назви основних безпечних лікарських засобів із доведеною ефективністю, які використовуються під час лікування проти найпоширеніших захворювань в Україні. Медзаклади закуповують ліки з Нацпереліку самостійно. До нього входять понад 400 препаратів (від серцево-судинних захворювань, хвороб органів дихання, інфекційних захворювань, хвороб кістково-м’язової системи, хронічних захворювань нирок тощо).

Перевірити наявність ліків у медзакладі можна на «Є ЛІКИ».

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Новости Днепра про Мешканці Дніпра можуть отримати певні ліки безкоштовно: подробиціУкраїнська

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