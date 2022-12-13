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  • В Днепре «вхурделило», а водителей предупреждают об опасности и освободить дороги

В Днепре «вхурделило», а водителей предупреждают об опасности и освободить дороги

Сегодня 15:24
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В Днепре начался первый в этом году снегопад.

Новости Днепра про В Днепре

Небольшой снег в Днепре превратился в снегопад. На улицы уже выехала снегоуборочная техника, а водителей просят по возможности не мешать работе коммунальщиков. Об этом сообщили в департаменте благоустройства и инфраструктуры ДМР. Кроме этого, владельцев авто призывают не ставить машины на обочине.

В Днепре пошел снег, потому спецтехника для уборки улиц уже работает. Поэтому обращаемся к автовладельцам с настоятельной просьбой сегодня как можно быстрее покинуть улицы, чтобы не мешать движению убирающей дороги спецтехники. Также большая просьба, не оставлять свои автомобили на обочинах, – говорится в сообщении.

Новости Днепра про В Днепре

Об опасности сообщает Нацполиция. Правоохранители призывают не выезжать на авто без нужды. Сегодня и завтра 14 декабря прогнозируется гололедица, сильный снег и налипание мокрого снега, местами порывы ветра. Уровень опасности первый.

По возможности переждите непогоду дома, а если оказались в пути – будьте внимательны и наберитесь терпения.

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